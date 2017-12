Betreiberwechsel im „Stubu“ an der Bremer Discomeile

Bremen - Von Viviane Reineking. Betreiberwechsel im „Stubu“ an der Discomeile: Frank Grotheer hat das Zepter in der bekannten Diskothek am Rembertiring von Werner und Elisabeth Gerdes („Aladin“) übernommen. Der 51-Jährige führt bereits die Diskothek „Sehnsucht“ in Osterholz-Scharmbeck und mit seinem Bruder die „Arena“ in Ritterhude-Ihlpohl. Dem „Stubu“ will Grotheer ab Januar „einen frischen Anstrich verpassen“.

Irgendwie sei alles ganz schnell gegangen, erzählt Grotheer im Gespräch mit unserer Zeitung. Im Oktober habe es den ersten Kontakt und erste Gespräche mit dem Besitzer der Immobilie, dem ehemaligen „Stubu“-Betreiber Rainer Büsing, gegeben. Bis zum Jahresende will sich Grotheer erst einmal einen Überblick verschaffen, das Objekt kennenlernen.

Einige Veränderungen

Gereizt hätten ihn Größe und Lage der Diskothek, die auf fünf „Areas“, also Tanzflächen, unterschiedliche Musikgeschmäcker anspricht. „Das ,Stubu‘ hat großes Potenzial. Allerdings hat es in den vergangenen Jahren etwas gelitten“, sagt der neue Betreiber. Um das „Stubu“ im „Diskotheken-Ranking“ wieder weiter nach oben zu bringen, plant Grotheer, dessen Eltern bereits mehr als 40 Jahre lang Diskotheken betrieben haben und der das Geschäft „von Kindesbeinen an“ kennt, einige Veränderungen.

Nach dem Jahreswechsel soll es losgehen. Unter anderem werden laut Grotheer ein bis zwei „Areas“ „grundlegend aufgehübscht“. Auf dem Prüfstand des neuen Betreibers standen in den vergangenen Wochen auch die Musikstile der einzelnen Ebenen. Seine Schlussfolgerung: Ein oder zwei „Areas“ wolle er musikalisch neu ausrichten. „Man hat sich in der Vergangenheit einfach zu lange darauf verlassen, dass das ,Stubu‘ schon laufen wird und nichts verändert“, sagt Grotheer. Nun werde es Zeit dafür.

Thema Sicherheit sehr wichtig

Geschlossen werde die Diskothek dafür nicht, heißt es. Im Dezember und Januar öffneten sich auch weiterhin die Türen des „Stubu“ dienstags bis sonnabends und damit an fünf Tagen in der Woche. Zwischen Weihnachten und Silvester könne gar täglich getanzt werden.

Auch an der Tür wird sich dem Betreiber zufolge nichts ändern: „Wir arbeiten weiterhin mit dem bewährten Security-Team zusammen.“ Die Probleme, so Grotheer, gebe es in erster Linie nicht im Club, sondern draußen auf der Straße. Das Thema „Sicherheit“ ist ein großes am Rembertiring: Immer wieder sorgten in der Vergangenheit teils heftige Auseinandersetzungen für Aufsehen auf der Discomeile, deren Ruf unter anderem nach einer Schießerei 2006 eine Schießerei und einer Messerstecherei zwei Jahre später litt. Es habe bereits „wirklich gute Gespräche“ mit Polizei und zuständigem Amt gegeben. Einen Wandel von der Disco- zur Ausgehmeile mit vielfältigeren Gastronomieangeboten als derzeit – das könnte sich Grotheer vorstellen, um die Gegend insgesamt wieder attraktiver zu gestalten.

Lange Geschichte

Im traditionsreichen „Stubu“ haben bereits mehrere Generationen junger Leute gefeiert. Damals ein Jazzclub, war das „Stubu“ schon in den frühen 70er Jahren ein beliebter Treffpunkt. 1986 zog es von der Ostendorpstraße im Viertel in die Straße Hinter dem Schütting in die Nähe von Marktplatz und Böttcherstraße. An ihren jetzigen Standort in der Nähe des Hauptbahnhofs zog die Disco 1994.

Inhaber war lange Zeit Rainer Büsing. Nachdem ihm 2006 vom Stadtamt die Konzession entzogen worden war, hatte es mehrere Betreiberwechsel gegeben. Zuletzt übernahmen Werner und Elisabeth Gerdes das Tanzlokal im Sommer 2013. Man wolle sich nun wieder auf das „Aladin“ konzentrieren, so Werner Gerdes, der das Veranstaltungshaus in Hemelingen seit 2010 mit seiner Frau leitet. „Da hängt sehr viel Herzblut dran.“ Es sei mit viel Arbeit und Stress verbunden gewesen, zwei Läden dieser Größenordnung zu führen, so Gerdes.

Aladin-Betreiber geben Stubu ab

Zwar hätten sie noch einen Vertrag für das „Stubu“ bis zum Frühjahr 2019 gehabt. Aber es sei bereits klar gewesen: „Verlängern wollen wir nicht“, so Gerdes, der sich mit den Beteiligten auf eine vorzeitige Beendigung des Engagements im „Stubu“ geeinigt habe. Grundsätzlich sei die Zeit dort „in Ordnung“ gewesen, „aber die Meile ist schon etwas anderes als der Standort in Hemelingen“.