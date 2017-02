„Holiday on Ice“: Zeit für Emotionen

Bremen - Von Steffen Koller. Kein Kitsch, keine überladen schnulzige Performance, dafür rasant, energiegeladen und künstlerisch auf Weltklasseniveau: „Holiday on Ice“ feierte mit seiner aktuellen Show „Time“ am Donnerstagabend Premierenvorstellung in der Bremer Stadthalle (ÖVB-Arena) und entführte dabei rund 3 000 Zuschauer auf eine Reise zu den schönsten Momenten des Lebens.

Mal vergeht sie wie im Flug, mal hat man das Gefühl, sie würde für einen Moment einfach stehenbleiben: die Zeit. Schon Albert Einstein hatte sich des Themas verschrieben, sie gibt dem Menschen einen Rahmen, zeigt Vergänglichkeit auf – und ist Motto der neuen „Holiday-on- Ice“-Show „Time“. 26 Läufer nehmen die Gäste mit auf eine Reise zu den spannendsten Etappen eines Lebens: Geburt, Schulzeit, Jugend, Hochzeit, der erste Kuss, die erste Party. Und das auf einem Niveau, das getrost als Weltklasse bezeichnet werden kann. Drehungen, Sprünge, verschiedenste Schrittfolgen, Verrenkungen – was die Eiskünstler um die Hauptdarsteller und mehrfachen nationalen Meister Annette Dytrt (Deutschland) und Yannick Bonheur (Frankreich) aufs Eis zaubern, lässt nicht nur Gelenke und Sehnen an ihre Grenzen stoßen, auch dem Publikum bleibt ein ums andere Mal der Mund ganz weit offenstehen.

Mal verrucht, mal romantisch

Beginnt die etwa zweistündige Show eher geruhsam, steigert sich die Darbietung im Verlauf zu einem Feuerwerk der Eiskunst, die recht wenig mit den vorigen Shows der „Holiday-on-Ice“-Reihe zu tun hat. „Time“ ist kurzweilig, mal verrucht, mal romantisch, dann wieder sexy und gefühlvoll. Und vor allem sehr unterhaltsam. Hält sich die Bühnenausstattung im Vergleich zu vergangenen Darbietungen dezent zurück, beeindruckt in erster Linie die fast surreal anmutende Lichtshow. Geht es für die Darsteller beispielweise in den Dschungelurlaub, tauchen Scheinwerfer die Eisfläche in einen grünen Teppich, in den man sich trotz der eisigen Temperaturen zu gerne reinlegen möchte. Der Bass dröhnt aus den Boxen, zu Songs von „Coldplay“ und Britney Spears rasen Dytrt, Bonheur und Co. von einer Bande zur nächsten. Mal erklingen Soullieder, Technobeats umrahmen die nächste Choreografie und schon wechselt das Licht. Detailreich zeichnen sich Linien auf dem Eis. Kreise, Vierecke, mal blau, mal knalliges Orange wechselt sich mit Nebel über der eisigen Bühne ab.

"Holiday on Ice" in Bremen Zur Fotostrecke

Sind Lichtshow und Akrobatikeinlagen nicht schon genug, überzeugen auch die glamourösen Kostüme von Thomas Rath („Germany’s Next Topmodel“). Rund 300 Kreationen aus Satin, Seide, Samt und Pailletten schweben über das Eis, werden abermals von den genau getimten Scheinwerferlichtern in Szene gesetzt. Überzeugen Musik, Darbietung, zeitliche Abstimmung, Kostüme und Atmosphäre, bleibt letztlich ein kleiner Wermutstropfen. Die Story erschließt sich nicht jedem Zuschauer. Zu schnell sind manche Abfolgen, zu wirr die Geschichte hinter „Holiday on Ice“. Doch das kann getrost unter dem Motto „Meckern auf hohem Niveau“ verbucht werden.

Samstag und Sonntag stehen weitere fünf „Time“-Vorstellungen auf dem Programm.