AWI-Wissenschaftler: Ruderfußkrebs lebt ohne äußere Reize nach genetischer Uhr

Bremerhaven - Der Ruderfußkrebs Calanus finmarchicus richtet seinen Tag nach einer genetischen Uhr aus, die unabhängig von äußeren Reizen funktioniert. Diese Uhr beeinflusst Rhythmen des Stoffwechsels sowie die tägliche Vertikalwanderung der Krebse. Das hat einen enormen Einfluss auf das gesamte Nahrungsnetz im Nordatlantik, denn Calanus finmarchicus ist dort eine zentrale Planktonart, wie ein Sprecher des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) sagt.

Je nachdem, wo sich der energiereiche Krebs gerade befindet, müssen sich auch seine Fressfeinde aufhalten. Das hat das AWI bei einer Studie herausgefunden. Die Ergebnisse erscheinen jetzt im Fachjournal „Current Biology“.

Tag für Tag findet in den Meeren der Welt eine gigantische Vertikalwanderung statt: Bei Sonnenuntergang schwimmen unzählige Planktonorganismen wie Ruderfußkrebse oder Krill in Richtung Oberfläche, um sich an einzelligen Algen sattzufressen, die nur dort gedeihen können, wo ausreichend Licht zur Verfügung steht. Die Nacht, so der AWI-Sprecher, bietet den Tieren Schutz vor Räubern wie Fischen, die Licht zum Jagen brauchen. Am Morgen wandern die Tiere dann in die dunkle Tiefe zurück, wo sie sich tagsüber vor ihren Fressfeinden verstecken. „Das ist die vermutlich größte tägliche Bewegung von Biomasse auf dem ganzen Planeten“, heißt es beim AWI.

Obwohl dieses Phänomen seit mehr als 100 Jahren bekannt sei, hätten Wissenschaftler erst in Ansätzen verstanden, welche Signale Meereslebewesen nutzten, um zu entscheiden, wann sie nach oben und wann sie nach unten wandern. Licht scheint dabei eine große Rolle zu spielen – doch auch in der Polarnacht und im Dunkel der Tiefsee finden solche Wanderungen den Angaben nach statt. AWI-Wissenschaftler konnten nun nachweisen, dass der Ruderfußkrebs Calanus finmarchicus eine innere genetische Uhr besitzt, die unabhängig von äußeren Reizen einen 24-Stunden-Rhythmus erzeugt. Licht wird dabei nur benötigt, um die Uhr hin und wieder richtig zu „stellen“. „Diese Uhr beeinflusst neben den Rhythmen der Stoffwechselaktivität der Tiere auch deren tägliche Vertikalwanderung“, sagt Erstautor Sören Häfker.

Detaillierte Untersuchung des gesamten Uhr-Mechanismus

Zusammen mit Kollegen der Uni Oldenburg und der „Scottish Association for Marine Science“ hat er eine detaillierte Untersuchung des gesamten Uhr-Mechanismus für diese Krebsart durchgeführt und die tägliche Wanderung mit der Rhythmik der genetischen Uhr verglichen. „Für uns war es erstaunlich, wie präzise die genetische Uhr den 24-Stunden-Rhythmus ohne äußere Reize beibehält und dass wir diesen sowohl unter kontrollierten Laborbedingungen als auch im natürlichen Lebensraum im schottischen Loch Etive fanden“, sagt Häfker. In der freien Natur können die Tiere bei ihren täglichen Wanderungen mehrere hundert Meter zurücklegen, heißt es.

Doch auch in Laborexperimenten wiesen die Wissenschaftler dasselbe Bewegungsmuster nach. „In den knapp einen Meter hohen Säulen der Versuchsanordnung findet selbst bei konstanter Dunkelheit eine rhythmische Vertikalwanderung statt“, so Häfker.

Der Ruderfußkrebs sammelt im Körper große Fettreserven an und ist daher für viele größere Tiere eine attraktive Nahrungsquelle. Die tägliche Wanderung hat somit laut Häfker eine „herausragende Bedeutung für das Ökosystem“. Der Wissenschaftler: „Das ist besonders relevant, weil durch die Klimaerwärmung viele marine Arten ihre Verbreitung in Richtung der Pole verschieben. Dort schwankt die Tageslänge über das Jahr jedoch deutlich stärker.“

gn