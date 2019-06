Landesvorstand der Grünen empfiehlt den Mitgliedern Verhandlungen mit SPD und Linken

Die Zeichen stehen auf Rot-Grün-Rot

+ © dpa Die grüne Spitzenkandidatin Maike Schaefer im Gespräch mit Hermann Kuhn aus der Grünen-Spitze. © dpa

Einige haben es gehofft, andere befürchtet: Der Landesvorstand der Bremer Grünen will nicht nach Jamaika – sprich: will keine Koalition mit CDU und FDP bilden. Die Spitze der Umweltpartei plädiert für Rot-Grün-Rot. Oder: Grün-Rot-Rot. Eine entsprechende Empfehlung, also die Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit SPD und Linken, gab der Vorstand am Mittwochabend an seine 850 Mitglieder heraus.