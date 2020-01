Chinesisches Neujahrsfest in der Botanika: Im Zeichen der Metallratte

Bremen - Von Martin Kowalewski. Die Bewegungen der Schüler der Kampfkunstschule „Wushu Team Zhao“ aus Bremen sind zackig. Die Kampfsportler springen und bringen dabei im Flug Hand und Fuß vor dem Körper zusammen. Schläge und Tritte kommen aus verschiedensten Körperpositionen. Ein vitaler Anblick zum Chinesischen Neujahr, das die Botanika am Sonntag mit einem Fest begrüßt, besucht von etwa 900 Bremern und Buten-Bremern.

Die Kampfsportler kämpfen nicht nur mit dem Stock und dem Säbel, sondern auch mit einem Säbel an einem Stab und einem Schwert mit einem Puschel als weicher und zweiter Waffe dran. Sie können mit der Waffe nicht nur blitzschnell zuschlagen und zustoßen, sondern schaffen es auch, diese Waffen neben und über ihrem Körper blitzschnell rotieren zu lassen und sicher in Bewegungsfolgen voller Kraft und zugleich fast tänzerischer Eleganz einzuarbeiten. Insbesondere Meister Dong Zhao (43) zeigt eine atemberaubende Schnelligkeit.

Besucher Hans Schmitz (72) aus Bremen hat einen zehnjährigen Neffen in der Gruppe. Ihm gefällt das Neujahrsfest sehr gut. „Ich mag fast alle Sachen, die die hier zeigen“, sagt er. Besonders gefällt ihm der „Löwentanz“ mit zwei farbenfrohen Löwenkostümen, den das „Wushu Team Zhao“ in der Himalaya-Abteilung zeigt.

Multiperkussionist Masakazu Nishimine (65) wirkt entspannt, während er auf einer kleinen Trommel den Grundrhythmus für seine fünf Schülerinnen, zumeist Frauen in den 40ern, beim japanischen Trommelspiel angibt. Diese schlagen auf weitaus größere Trommeln, zwei Schlaghölzer in den Händen. Hin und wieder stoßen sie Rufe aus und stechen mit einem der Hölzer nach vorn. Sie holen weit nach hinten aus, um Kraft für satte Donnerklänge zu haben. Sie schlagen auf das Fell, entlocken dem Rand und auch der Seite der Trommeln interessante Klänge. „Wildes Pferd“ heißt ein Stück, dessen vorpreschender Rhythmus immer wieder an ein schnelles und wildes Pferd erinnert. Später kommen noch zwei Jungen im Alter von zwölf und 14 Jahren zusätzlich an die Trommeln.

Aus China kommt das berühmte „Abnehmspiel“ für zwei Spieler, dort wird es „Kang sok“ genannt. „Es ist vor 5 000 Jahren in China entstanden“, sagt Lothar Walschik (70), Gründer der Interessengruppe für Fadenspiele „Aboinudi“, an deren Stand dieses und weitere Fadenspiele gelernt werden können. Über die Handelsschifffahrt sei es Ende des 18 Jahrhunderts nach Großbritannien und danach auf den Kontinent gekommen. Er zeigt es mit einer Kollegin, legt ein Band um seine Hände. Es bildet die Straße und hat die Form eines Rechtecks, während auch innen Verbindungen laufen. Im Wechsel greifen beide in das Geflecht.

Der Faden wechselt zwischen den Händen der beiden Spieler, sie nehmen einander ab, und durchläuft verschiedene Formen, darunter die „Badewanne“, das „Schweinchen auf der Leiter“, um irgendwann wieder bei der Straße anzukommen.

Silke Schlüter (43), bei der Botanika für kulturelle Veranstaltungen zuständig, kann einiges zur Metallratte erzählen, in deren Zeichen das neu angebrochene Jahr steht. „Die Ratte ist eine sehr kommunikative, intelligente und erfolgsorientierte Persönlichkeit. Das Element Metall ist ein guter Ausgangspunkt für Aktivitäten.“ Da hätten alle was von. Darum verspricht das neue Jahr Wohlstand und Erfolg. Zu den in diesem Jahr geborenen sagt Schlüter: „Wenn eine Metallratte eine Entscheidung trifft, zieht sie die durch.“