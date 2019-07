„Zeichen gegen Antisemitismus“: Bremerhavener Studenten produzieren Film

„Mit viel Herzblut“

+ © Felix Schulke Aufnahmeleiterin Franziska Gröne und Schauspieler Roland Kalweit (l.) in dem Bremerhavener Café, in dem der Kurzfilm der elf Studenten entstand. „Der logistische Aufwand im Vorfeld war riesig“, so Gröne. © Felix Schulke

Mehr als ein Jahr lang haben elf Studenten der Digitalen Medienproduktion an der Hochschule Bremerhaven an ihrem Projekt gearbeitet. Und sich an ein schwieriges Thema herangewagt. Das fast fertige Ergebnis: ein Sechs-Minuten-Film gegen Antisemitismus. Ihn wollen sie mit ihrem Hochschullehrer Prof. Dr. Holger Rada bei Festivals einreichen.