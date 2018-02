Zeaborn übernimmt Rickmers-Unternehmen

Bremer Gruppe managt mehr als 165 Schiffe

+ Der Kaufmann Erck Rickmers steht an Deck des Museumsschiffes „Rickmer Rickmers“. Sein Schifffahrtsunternehmen hat er jetzt an die Bremer Zeaborn-Gruppe um Kurt Zech verkauft. - Foto: dpa

Bremen - Kurt Zech, Chef des gleichnamigen Bremer Bauunternehmens und Mit-Eigentümer mehrerer Hotels, startet seit ein paar Jahren auch in der Schiffsbranche durch – und trotzt damit der Krise. Rückwirkend zum 1. Januar hat seine Zeaborn-Gruppe 100 Prozent der Geschäftsanteile an der E.R. Schiffahrt samt Schiffsmakler Harper Peterson & Co. übernommen. Das teilte Holger Römer, Sprecher der Zech-Gruppe, am Montag mit. Die etwa 200 Mitarbeiter an Land und 2 800 auf See werden den Angaben zufolge von Zeaborn übernommen.