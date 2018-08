Neue Bewerbungen für Breminale-Organisation ab 2020 möglich

Zank um Verfahrensfragen

+ © Koller Lichterzauber am dunklen Sommerabend – das Erscheinungsbild der „Breminale“ sei durch Illumination „deutlich gehoben“ worden, heißt es lobend im Kulturressort. © Koller

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Was wird aus der Breminale? Das war am Mittwoch einmal mehr Thema in der Kulturdeputation. Fest steht, dass die Kulturbehörde für 2019 wieder das Team mit der Organisation betrauen möchte, das auch in diesem Jahr das Festival am Osterdeich und in den Wallanlagen auf die Beine gestellt hatte (Concept Bureau UG). Das Ressort bewertet die Breminale 2018 „als Erfolg“, heißt es in einer Deputationsvorlage.