Zahl der Übergriffe in Bremer Bussen und Bahnen drastisch gestiegen

Von: Bona Hyun

Seit Corona sind die Zahl der Übergriffe in Bremer Straßenbahnen und Bussen gestiegen. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Eine Auswertung der Bremer Straßenbahn AG ergab: Die Zahl der Übergriffe in Bussen und Bahnen haben sich erhöht. Seit Corona gab es massiven Anstieg.

Bremen – Seit Corona ist die Anzahl der Übergriffe in Bremer Bussen und Bahnen massiv angestiegen. So lautet die Bilanz der Bremer Straßenbahn AG (BSAG). Bei einem kürzlichen Übergriff wurde eine transsexuelle Frau in der Bremer Straßenbahn angegriffen und schwer verletzt. Besonders am Bremer Hauptbahnhof käme es vermehrt zu Vorfällen und Streitigkeiten.

Übergriffe in Bremer Bussen und Bahnen seit Corona massiv angestiegen – Hauptbahnhof ist Hotspot

Im Vergleich zu vorletztem Jahr sei die Anzahl der Übergriffe letztes Jahr von 600 auf 900 gestiegen, wie Ingrid Dorsch-Wilke von der BSAG dem Fernsehsender Buten un Binnen nannte. Am Bremer Hauptbahnhof, wo Polizisten wegen eines bewaffneten Mannes im Einsatz waren, würden Kontaktsäulen bereitstehen für die Sicherheit der Fahrgäste. Diese sind mit einer Videotechnik ausgerüstet und stellen in alarmierenden Situation direkten Kontakt zu Polizeibeamten her. Im vergangenen Jahr wurden die Notrufsäulen fast 300 Mal genutzt.

Übergriffe in Bremer Bussen und Bahnen: Verkehrssenatorin Maike Schäfer sieht Handlungsbedarf

Bei der erhöhten Anzahl der Übergriffe in den Bussen und Straßenbahnen sieht Verkehrssenatorin Maike Schäfer (Grüne) Handlungsbedarf. Weitere Investitionen in Technik und eine Lösungsfindung in Absprache mit der Polizei seien erforderlich, so die Verkehrssenatorin im Gespräch mit Buten un binnen. Der Schutz des Fahrerpersonals sowie die der Fahrgäste steht an erster Stelle. Künftig soll es neben der Sprechanlage in den Straßenbahnen weitere Technik-Updates zum Schutze der Fahrgäste geben.