Historiker-Tagung: 100 Jahre Novemberrevolution und Räterepublik

15. November 1918 – die rote Fahne weht am Bremer Rathaus, der Arbeiter- und Soldatenrat verkündet die Machtübernahme in der Hansestadt.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Die rote Fahne am Rathaus, das war mal ein neuer Anblick. Und, ja, eine neue Zeit. Novemberrevolution und Räterepublik, all das liegt nun genau 100 Jahre zurück. Und ist dennoch hochaktuell. „Es war der wahre Beginn unserer Demokratie, denn nun hatte das Parlament das Sagen“, so Bürgerschaftspräsident Christian Weber. Der Sozialdemokrat eröffnete am Donnerstag eine Historiker-Fachtagung zum Thema.

Eine Tagung an einem geradezu symbolischen Ort, im Haus der Bürgerschaft nämlich, im Parlamentsgebäude. In einer Reihe von Vorträgen und Diskussionen wurde hier einen ganzen Tag lang auf Novemberrevolution und Neubeginn nicht allein in Bremen, sondern im gesamten Nordwesten geblickt.

„Wir schauen auch in die Region“, so Professor Konrad Elmshäuser, der Leiter des Bremer Staatsarchivs. Historische Gesellschaft, Staatsarchiv und Bürgerschaft haben die Tagung gemeinsam organisiert. Das Ende des Kaiserreichs, des „Gottesgnadentums“ (Weber), der „Übergang von der Monarchie zur Republik“ (noch einmal Weber) – es waren wahrlich Zeiten, in denen die Verhältnisse sich grundlegend änderten.

Der Weltkrieg ist vorbei, viele Menschen leben in bitterer Not. Soldaten kehren zurück in ein Land, dessen Kaiser abgedankt hat. Krieg, Hunger, Umbruch – groß war sie, die Sehnsucht nach einem Neubeginn.

In Bremen steht die Erinnerung an die Räte im Vordergrund

Für Elmshäuser ist die Novemberrevolution die „Initialzündung für die Demokratie“, wobei in Bremen die Zeit der Räterepublik stets „viel erinnerungsmächtiger“ gewesen sei als die eigentliche Revolution. Gewählte Arbeiter- und Soldatenräte als Träger der politischen Macht bildeten sich im November 1918 auch in der Hansestadt. Die Bürgerschaft wurde aufgelöst, die Arbeit des Senats erst einmal auf Verwaltungsaufgaben beschränkt.

Am 15. November 1918 war es soweit. Auf dem Rathausbalkon wurde die rote Fahne gehisst. Und es blieb unruhig, sehr sogar. Demonstrationen, Debatten und Konflikte bestimmten die kommenden Wochen und Monate, die Räte waren sich nicht einig über den Kurs, Radikale kämpften mit Gemäßigten.

Bremen stand schließlich am Rande eines Bürgerkriegs. Am Ende scheiterte die Räterepublik, sie wurde militärisch niedergeschlagen. Bei den „Februarkämpfen“ des Jahres 1919 kamen auch Unbeteiligte – Passanten zum Beispiel – ums Leben.

Der Acht-Stunden-Tag ist eine Errungenschaft jener Zeit

Zuvor schon hatte der Bremer Rat der Volksbeauftragten für den 9. März 1919 allgemeine Wahlen zur verfassungsgebenden Bremer Nationalversammlung angesetzt; freie Wahlen für alle und damit ein Weg zu wirklicher Demokratie (ohne Klassenwahlrecht).

Als Erbe der Räterepublik blieben soziale Reformen wie die Arbeitszeitverkürzung – in Bremen, aber auch andernorts. So viel Neues nahm in diesen Monaten seinen Anfang; der Hamburger Historiker Professor Franklin Kopitzsch (früher Uni Bremen) erwähnte in der Bürgerschaft für die Elbe-Metropole beispielhaft die Einrichtung eines Arbeitsamts (wichtig für heimkehrende Soldaten), den Beginn der öffentlichen Wohnungsbauförderung, die Einführung des Acht-Stunden-Tags durch den Arbeiter- und Soldatenrat.

Für den Historiker und Publizisten Dr. Wolfgang Niess aus Stuttgart, am Donnerstagabend so etwas wie der abschließende Festredner bei der Tagung im Haus der Bürgerschaft, ist die Revolution von 1918/19 die erste erfolgreiche Revolution in Deutschland.

Ihr Ziel sei eine umfassend demokratische Gesellschaft gewesen. Sie sei folglich eine der stärksten Wurzeln der demokratischen Bundesrepublik – und habe es als solche verdient, Teil der demokratischen Erinnerungskultur Deutschlands zu werden. Wie die (sehr unterschiedlichen) Ereignisse der Jahre 1848/49 und 1989.