32. Samba-Karneval: Träume, Tanz und Taktgefühl

Bunt, schrill, pure Lebensfreude: Die 32. Auflage des Bremer Karneval präsentierte sich auch in diesem Jahr besonders einfallsreich.

Bremen - Von Steffen Koller. Tanzen, träumen und zum Takt die Hüften kreisen lassen: Bei der 32. Auflage des Bremer Karnevals säumten am Sonnabend nach Veranstalterangaben mehr als 30.000 Besucher die Strecke zwischen City und Steintorviertel.

Passend zum Motto „Wunderwelten“ präsentierten sich die 60 Gruppen und 1.200 Teilnehmer in farbenfrohen und zum Teil skurrilen Kostümen und heizten dem Publikum trotz kühler Temperaturen ordentlich ein.

Pünktlich 12 Uhr läuten die Glocke des Bremer Doms, wenige Augenblicke später ertönt aus den riesigen Boxentürmen rund um den Marktplatz die Stimme von Katharina Witte, die es sich in blauem Hemd und schwarzem Hut bereits in luftiger Höhe bequem gemacht hat. Die Mitorganisatorin leitet die diesjährige Inszenierung des Samba-Karneval ein – und lässt nach und nach insgesamt 13 Türen öffnen, während sie selbst in einer Hebebühne dem bunten Treiben zuschaut. Es geht um Liebe, Politik, Kultur – und um „Wunderwelten“, das diesjährige Motto der Traditionsveranstaltung.

„Wunder gibt es immer wieder“ hallt über das Pflaster zwischen Roland und Bürgerschaft, fast 10.000 Menschen sind zur Eröffnung gekommen. Sie klatschen, singen, jubeln. Lautes Trommeln durchbricht die Rufe der Menschen, Smartphones und Kameras bleiben für einen Moment in Standby.

Politisches Statement zu Beginn

Witte schreit in die Menge, aus einem „blauen Wunder“ sei „ein braunes Wunder“ geworden und spielt damit auf die politische Lage in der Republik an. Dann fragt sie: „Deutschland, willst du deine eigene Geschichte wiederholen?“. Die Zuschauer buhen, die Tür knallt zu. Mit Tür Nummer 13 endet nicht nur die Inszenierung, auch „der Frieden für alle“ kehrt ein. Das Publikum jubelt, die Party kann beginnen.

Mehr als 1.200 Samba-Tänzer, Clowns, Artisten, Stelzenläufer und Akrobaten laufen nach und nach über die kleine Bühne im Herzen der Bremer City. Mehr als zwei Stunden präsentieren sich Fabelwesen, Trommler, Müllmänner, Jung und Alt dem Publikum, das nun den Speicherplatz seiner Smartphones auf die Probe stellt.

32. Bremer Samba-Karneval mit über 60 Gruppen Zur Fotostrecke

Im Rhythmus Südamerikas hüpfen die Menschen, lassen die Hüften kreisen und wehren sich mit aller Kraft gegen die kühlen Temperaturen. Sogar Rettungsdecken kommen zum Einsatz, Dauerregen wie im vergangenen Jahr gibt es glücklicherweise aber nicht.

Zaungäste vom bunten Treiben begeistert

Bernd und Marie aus Ganderkesee (beide 57) sagen stolz: „Das ist unser zehnter Samba-Karneval hintereinander.“ Zwar hätten sie selbst nie mitgemacht, aber gucken sei auch so „eine super Erfahrung“. „Die Stimmung ist einfach bombastisch.“

Auch Jürgen (60) und Birgitt (57) aus Bremen haben den nach Veranstalterangaben größten Samba- und Maskenkarneval Deutschlands bereits mehrfach besucht und sind auch in diesem Jahr besonders von den Kostümen angetan. „Guck doch, Schatz! Was die sich immer einfallen lassen“, ruft Birgitt, während an ihnen exotisch anmutende Stelzenläufer vorbei laufen.

Es ist die wohl die Mischung aus brasilianischem Lebensgefühl und „norddeutscher Extase“, wie es in einer Pressemitteilung der Veranstalter heißt, der jedes Jahr aufs Neue die Massen an die Strecke zwischen Innenstadt und Steintorviertel lockt.

Und es ist, da sind sich die Zuschauer einig, der Einflussreichtum, der den Samba-Karneval so sehenswert macht. Da der Bremer Karneval jedes Jahr eine Woche vor den traditionellen Rosenmontagsumzügen stattfindet, sei es quasi „Schützenhilfe für die Kölner und Co.“ ruft ein Mann. Er ergänzt, bevor in der Menge untergeht: „Wir sind vielleicht arm, aber dafür überpünktlich!“