Wollten angeblich chillen: Zeuge beobachtet Diebe in Blumenthal

Bremen - Drei Diebe versuchten am Sonntagabend, Gartengeräte aus einem Baumarkt in Blumenthal zu stehlen. Ein aufmerksamer Zeuge rief die Polizei, die alle drei Beteiligten vor Ort stellte.

Der Zeuge meldete sich gegen 19.30 Uhr über den Notruf bei der Polizei, nachdem er gerade mit seinen zwei Hunden an der Weser spazieren ging und dabei beobachtete, wie zwei Männer Diebesgut vom Gelände des Baumarktes trugen. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Als die beiden den Spaziergänger bemerkten, stellten sie die Gartenhäcksler am Zaun ab. Die Einsatzkräfte trafen zwei 20 und 21 Jahre alte Männer in einem Mietfahrzeug auf dem Parkplatz an. Beide gaben zunächst an, lediglich ein wenig chillen zu wollen. Ein dritter 21-jähriger Beteiligter wurde wenige Minuten später im Grünzug zwischen Weser und Zaun gestellt. Bei der anschließenden Begehung des Grundstückes entdeckten die Polizisten sowohl die bereitgelegten Häcksler, als auch ein über ein Meter großes Loch im Zaun. Im Fahrzeug der Männer fanden die Beamten zusätzlich einen Bolzenschneider.

Alle drei Männer wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie wurde Strafanzeige wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls gefertigt.

Rubriklistenbild: © fpa