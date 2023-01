Bremer Liguistin: Digitaler Corona-Humor unterscheidet sich je nach Alter

Von: Jörg Esser

Nicht lustig: Leere Tische und Stühle vor einem Restaurant. Doch im Netz wurden die diversen Corona-Lockdowns mit „Memes“ verarbeitet. Von allen Generationen, nur mit unterschiedlichem Humor. © DPA/Schuldt

Die Sprachwissenschaftlerin Dr. Inke Du Bois von der Universität Bremen hat rund 1000 Bilderwitze zum Thema Corona auf Smartphones („Memes“) aufbereitet und analysiert.

Bremen – Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Oder so. Und auch die Bilderwitze, die sogenannten „Memes“, die täglich, stündlich, manchmal minütlich über WhatsApp, Signal oder Telegram ins Smartphone flattern und sich mit aktuellen Themen auseinandersetzen, sind ja nicht immer wirklich lustig. Oder besser gesagt: Nicht jeder Empfänger lacht bei jeder Nachricht.

Bei Wikipedia heißt es: „Ein Meme ist ein kreativer Inhalt, der sich vorwiegend im Internet verbreitet. Dieser ist in der Regel humoristisch und aufheiternd, manchmal auch satirisch und entsprechend gesellschaftskritisch.“

Die Sprachwissenschaftlerin Dr. Inke Du Bois von der Universität Bremen hat jetzt rund 1 000 „Memes“ von Bremer Studenten, deren Eltern, Großeltern und Freunden zum Thema Corona aufbereitet und analysiert. Das Ergebnis: Der digitale Humor unterscheidet sich je nach Alter und Geschlecht teilweise beträchtlich.

Jens Spahn und Mallorca, Charlie Brown und Snoopy

Da kündigt beispielsweise in einem dieser Bilderwitze der damalige CDU-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit Anzug, Strohhut und buntem Getränke im Glas ein neues Impfangebot an: Sieben Tage Mallorca mit Halbpension inklusive Impfung und Begrüßungs-Sangria für 499 Euro.

In einer anderen Bildgeschichte sitzen Charlie Brown und Snoopy am See. Charlie sagt: „Snoopy, ich hab Angst vor Corona.“ Snoopy antwortet: „Dann sauf doch Beck’s“.

Ein weiterer Klassiker unter den Corona-Bilderwitzen zeigt jemanden, der einen (zweiten) Strich auf einen Corona-Teststreifen malt. Darunter steht die Frage: „Auch keine Lust auf Weihnachten mit der Familie?“

Internationale Parallelen

Die Linguistin fand nach Angaben der Uni-Pressestelle heraus: Bei der jungen Generation ist ein ganz neuer Humortyp aufgetreten, in welchem sich die jungen Leute gerne in ihren Situationen selbst auf die Schippe nehmen. Die älteste Generation (ab 77 Jahre) hatte hingegen einen sich verbindenden Humor während der heißesten Corona-Phasen. Die Generation X wiederum – also die von 1965 bis 1980 Geborenen – nutzen tendenziell mehr als die anderen Generationen einen „aggressiveren Humortyp“.

Laut Du Bois rückten die älteren Generationen stärker Themen wie Maskentragen, Klopapier („Wolle Rolle kaufen?“) und Hamsterkäufe in den Fokus, „während die jüngeren Generationen eher gescheiterte Reisepläne, Zoom-Videokonferenzen und die Langeweile des Lockdown-Alltags thematisierten“.

Die Wissenschaftlerin ergänzt: „Auffällig war auch, dass die jüngste Generationen Z (geboren 1996 bis 2010) die meisten sprachlich-visuellen Humortypen in ihren ,Memes’ verwendet hat.“ Und das wiederum bedeutet: Hier spiegelt sich das Konzept der „digitalen Muttersprachlerinnen und -sprachler“ wider. So werden in der Wissenschaft junge Menschen bezeichnet, die mit dem Internet und seinen Anwendungen aufgewachsen sind.

„Personifizierung des Coronavirus“

Auch im internationalen Vergleich stieß Du Bois eigenen Angaben zufolge auf „verblüffende Parallelen“. So sei der Humortyp „Personifizierung des Coronavirus“ weltweit und kulturübergreifend gleich. Dieser stelle das Virus als Person dar, „welche länger als geplant bleibt und über Reisepläne, Studienpläne und Kontrolle siegt“.

„Die systematische Analyse von digitalem Humor ermöglicht also ein Fenster in unterschiedliche Generations- und Sprachkulturen“, sagt die bremer Sprachwissenschaftlerin. Und weiter: „Auch wenn Corona alle betroffen hat, kommunizieren die Altersgruppen doch ganz unterschiedlich mit den Smartphones dazu.“

