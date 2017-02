Wolf oder Schäferhund?

Bremen - Von Martin Kowalewski. Ein verletzter Wolf tritt in den urbanen Raum ein. Das könnte gefährlich werden. Zwei mögliche Wolfssichtungen in den vergangenen Wochen im Ortsteil Borgfeld haben eine Debatte zum Umgang mit dem Raubtier entfacht. Jäger und Umweltressort haben unterschiedliche Sichtweisen zur Qualität der Nachweise.

Die erste Sichtung erfolgte am 28. Januar im Gewerbegebiet Haferwende kurz nach 8 Uhr. Der mögliche Wolf lief auf dem Lehester Deich aus dem Gewerbegebiet Haferwende kommend in Richtung Lilienthaler Heerstraße. Danach ging er vorbei am Neubaugebiet Borgfeld-West, wieder zurück und trabte über den Jan-Reiners-Weg erneut in das Gewerbegebiet, wie beobachtet wurde. Er soll mehrmals den Autobahnzubringer überquert haben. Als das Tier einige Minuten später hinter einer Waschstraße im Gewerbegebiet auftauchet, schien es verletzt zu sein. „Es keuchte, wirkte gehetzt und hatte eine Verletzung an den Hinterläufen“, so eine Augenzeugin, die das Tier in zwei Meter Abstand aus ihrem Auto beobachtete. Ein verletztes Wildtier stelle eine unkalkulierbare Gefahr dar, erklärt die Landesjägerschaft Bremen.

Schließlich verlor sich die Spur des mutmaßlichen Wolfs im Gewerbegebiet. Am 9. Februar wurde erneut eine Wolfssichtung in Borgfeld gemeldet. Von der ersten Sichtung gibt es ein Foto. Für den Laien ist das Tier kaum von einem Schäferhund zu unterscheiden. Die Landesjägerschaft Bremen und auch die Landesjägerschaft Niedersachsen unterdessen sind sich einig: Es war ein Wolf, der erste Nachweis der Stufe „C1“ mit der höchsten Sicherheit im Land Bremen.

„Das Foto ist sehr unscharf“

„Das haben erfahrene Leute unabhängig voneinander geprüft“, sagt Marcus Henke, Vizepräsident der Landesjägerschaft Bremen. Das Umweltressort ist skeptisch. „Das ist keine ,C1‘-Quelle. Das Foto ist sehr unscharf“, sagt Jens Tittmann, Sprecher des Ressorts. Das Tier könne nicht zweifelsfrei als Wolf erkannt werden. Es gäbe im Ressort einen „hochspezialisierten Biologen“, der diesen Fall geprüft habe. Ein solcher Fachmann sei für die Einschätzung auch nötig. „Wir haben im Ressort eine Sammlung von 20 Bildern, mit denen wir eindrucksvoll demonstrieren können, wie schwer Wölfe und ihnen ähnelnde Hunde zu unterscheiden sind“, sagt Tittmann. Auch der Wahrheitsgehalt der Berichte von Anwohnern sei fragwürdig. Es läge nur eine „C3“-Quelle vor, also ein unbestätigter Hinweis. Einen ähnlichen Fall habe es schon vor zwei Jahren gegeben. „Damals wurde ein Tier auf der A 1 totgefahren. Es handelte sich um einen Wolfshund“, sagt Tittmann. Henke hingegen kann sehr gut nachvollziehen, wie ein Wolf in das Industriegebiet gelangen könnte. „Wahrscheinlich war es ein Jung-Wolf auf Reviersuche, vielleicht aus Osterholz-Scharmbeck. Erst stieß er auf die A 27 mit einem Wildschutzzaun. In Richtung Osten ist Lilienthal. Die beiden Grenzen führen wie ein Trichter in das Gewerbegebiet“, sagt Henke.

Henke sieht biologische Landwirtschaft bedroht

Am 6. März treffen sich Landwirtschafts- und Umweltverbände sowie die Landesjägerschaft zum Gespräch mit dem Umweltressort. Dabei geht es auch um mögliche Entschädigungen von Landwirten bei Wolfsriss. Hierfür gäbe es keine Strukturen in Bremen, so Henke. Er sieht auch die biologische Landwirtschaft bedroht. Die Nutztiere seien von Gräben statt von Zäunen umgeben. Kein Hindernis für Wölfe, aber bei Panik eine weitere Gefahr, da die Tiere ertrinken könnten. Henke hofft auf ein umfassendes Konzept bis zum Sommer.

Die rechtliche Grundlage für den Gefahrenfall wird sich wohl nicht ändern. „Es wird keine neuen Gesetze geben. Das Polizeirecht reicht da schon, bei Gefahr im Verzug hat es gegenüber dem Naturschutz Vorrang. Zur Not wäre die Polizei auch berechtigt, einen Wolf genauso wie einen gefährlichen Hund, der Passanten angreift, zu töten“, so Tittman.