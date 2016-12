„Grebhans Bierhandwerk“ braut ungewöhnliche Biere

„Ginger Pils“, „Hopfenwolf“ und „Gevatter Stout“

Bremen - Von Martin Kowalewski. Ein zweites Berufsleben als Bierproduzent: Tobias Grebhan hat sich einen Traum erfüllt. Ursprünglich arbeitete der 45-Jährige in der Psychiatrie und der Forensik. Vor acht Jahren braute er seine ersten Biere in der eigenen Küche.

Über die Idee, das irgendwann beruflich zu machen, hat er vor sieben Jahren erstmals im Kreis seiner Familie gesprochen. Und da stieß er auf kompetente Ohren, denn sein heute 70 Jahre alter Vater ist Braumeister und war sogar lange Meister bei Beck’s, so Grebhans. „Heute ist er mein stärkstes Pferd“, sagt der Unternehmer. „Immer wieder habe ich über die Craft-Bier-Bewegung gelesen, und ich fand sie gut. Vor drei Jahren passte alles zusammen.“

Nach dem Betrieb einer kleinen Brauerei mit Craft-Bier-Shop im Schnoor ist er nun in ein Industriegebiet im Stadtteil Horn gezogen. Hier hat die Brauerei „Grebhans Bierhandwerk“ Platz zu wachsen. Zur Zeit produziert der 45-Jährige etwa 1 000 Hektoliter pro Jahr. Seine zwei Gärbehälter könnten mehr schaffen, aber die vier Lagertanks nicht. Darum wird deren Zahl demnächst verdoppelt und irgendwann wohl auch verdreifacht.

„Bier ist eines der am schwierigsten herzustellenden Lebensmittel“, sagt Grebhan. Er hat eine besondere Methode, seine Biere noch etwas zu veredeln. „Wir kräusen jedes Bier nach drei bis vier Tagen nochmal auf“, sagt Grebhan. „Wir brauen noch einmal 60 Liter der Sorte und geben die in den Lagertank. Dadurch kommt es zu einer Nachgärung.“ Das Bier würde so zugleich verjüngt und veredelt. Die Idee hatte sein Vater. Er lernte diese Methode bei seiner Ausbildung in Süddeutschland kennen.

Sieben Sorten produziert der Bremer zur Zeit, drei bis vier Standardsorten regelmäßig. Stolze 80 Sorten hat er im Laufe der Jahre schon hergestellt. Seine Biere sind teilweise ungewöhnlich und schmecken aufregend. Das Indian Pale „Hopfenwolf“ erweist sich im Geschmack als eher herb, wobei man nicht unbedingt darauf kommen würde, dass es kräftige 7,5 Prozent Alkohol beinhaltet. Aber der Geschmack ist zupackend, man schmeckt Bier, ohne Kompromisse. „,Der Wolf im Unterholz‘ wurde der Hopfen in der Antike genannt“, heißt es auf dem Etikett. Der Wolf in der Flasche enthält ein „buntes Rudel“ von sechs verschiedenen Hopfensorten.

Wem der „Hopfenwolf“ zu kräftig ist, könnte „Gevatter Stout“ ausprobieren. Der Hersteller verspricht auf dem Etikett ein Bier für den Tagesausklang, „schwarz wie die Nacht und voll dunkelschokoladiger Röstmalze, durch eine Prise Espresso verfeinert, die wie ein Silberstreif am Horizont steht, denn jedem Ende wohnt ein Anfang inne“. Eine spannende Mischung und ein Bier der Gegensätze. Der Espresso müsste eigentlich noch einmal wachmachen, aber die stolzen 9,5 Prozent Alkohol helfen wiederum, zum Tagesausklang die nötige Bettschwere zu erreichen. Der leichte Schokoladengeschmack wirkt dem Espresso und Alkohol entgegen. „Gevatter Stout“ schmeckt ausgewogen und hat eine ordentliche Würze. Ein faszinierendes Bier.

Der Spezialsud Nr. 008 „Ginger Pils“ ist eine untergärige Bierkreation mit Ingwer als ungewöhnlicher Zutat. Grebhan: „Das Bier ist mild, mit wenig Attacke und lässt sich absolut entspannt trinken. Entfernt erinnert es an Ginger-Ale.“

Außerdem will der 45-Jährige zusammen mit seiner Schwester ein Lokal an der Feldstraße eröffnen. „Two Beers“ soll sie heißen, und dort soll natürlich Grebhans Bier aus dem Zapfhahn kommen. Die technische Beratung übernimmt Grebhan Senior. Wer Biere von „Grebhans Bierhandwerk“ kaufen will, kann dies freitags von 12 bis 19 Uhr bei der Brauerei an der Haferwende tun. Weitere Infos auch auf der Internetseite.

