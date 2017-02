Ein Wolf in Bremen-Nord?

Bremen - Nach Borgfeld soll nun auch in Bremen-Nord ein Wolf aufgetaucht sein. Das berichtete am Mittwochabend Radio Bremen.

Wie es heißt, soll ein Milchbauer in Rekum das Tier vor seinem Pferdestall gesehen haben. Er habe es dann vertrieben. Den Angaben zufolge hat ein Mitglied der Landesjägerschaft inzwischen bestätigt, dass es sich bei dem in Bremen-Nord gesichteten Tier um einen Wolf gehandelt habe. Laut Radio Bremen soll der Jäger auf dem Hof, der sich nicht weit vom U-Boot-Bunker „Valentin“ entfernt befindet, die typischen Abdrücke im Boden entdeckt haben. Wie berichtet, waren kürzlich zwei Wolfssichtungen in Borgfeld gemeldet worden. Während die Jäger hier von einem Wolf ausgehen, widerspricht das Umweltressort dem entschieden.

gn

Rubriklistenbild: © Symbolbild: picture alliance / dpa