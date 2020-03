Ein Wolf in Bremen-Huchting?

Womöglich Schafsherde gerissen

Bremen – Ein Wolf soll in der Nacht zu Sonntag in Huchting vier Lämmer einer am Deich der Varreler Bäke grasenden Schafsherde gerissen haben. Einige Spuren deuteten darauf hin, bestätigte am Montag auf Nachfrage der Sprecher des Umweltressorts, Jens Tittmann.