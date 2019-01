Justus Grosse investiert: Wohnungen, Projekte, Bürogebäude

In die städtebauliche Entwicklung des „Tabakquartiers“ auf dem alten Brinkmann-Areal in Woltmershausen steckt das Unternehmen Justus Grosse 250 Millionen Euro. Der Baubeginn wird für 2020 anvisiert.

Bremen - Von Jörg Esser. Das 1946 gegründete Unternehmen Justus Grosse zählt zu den umtriebigen Akteuren auf dem Bremer Immobilienmarkt. Das soll so bleiben. 2019 will das Unternehmen mehr als 600 Wohnungen im Land Bremen fertigstellen. Außerdem sollen die Planungen für das Projekt „Weser-Höfe“ auf dem ehemaligen Mondelez-Areal in der Neustadt sowie für das städtebauliche Entwicklungsgebiet „Tabakquartier“ auf dem früheren Brinkmann-Gelände in Woltmershausen weiter forciert werden.

In den Wohnungsbau investiert Grosse nach eigenen Angaben in diesem Jahr mehr als 150 Millionen Euro. Dafür werden in der Überseestadt 200 Wohnungen im Projekt „Hafenpassage“ (150 davon sind öffentlich gefördert) sowie 157 im Projekt „Überseegärten“ (77 sind gefördert) hochgezogen. Hinzu kommen der Bau von 46 Eigentumswohnungen in Findorff („Münchner Bogen“) sowie von 39 Eigentums- und Mietwohnungen auf der linken Weserseite („Stadtvillen Habenhausen“). In Bremerhaven entstehen in unmittelbarer Wesernähe das Projekt Weserhäuser mit 119 Mietwohnungen sowie das Bauvorhaben Panorama mit 48 Eigentumswohnungen. „Planungen und Baugenehmigungen sind das eine, tatsächlich wichtig für die Stadt ist allerdings die konkrete Umsetzung und Fertigstellung einzelner Projekte“, sagen die beiden Justus-Grosse- Gesellschafter Joachim Linnemann und Clemens Paul. „Wir freuen uns, dass wir zurzeit an sechs unterschiedlichen Standorten im Land Bremen unterschiedliche und breit aufgestellte Immobilienangebote realisieren.“

Darüberhinaus konkretisieren sich laut Linnemann und Paul die Planungen für das Projekt „Weserhöfe“ mit 300 Miet- und Eigentumswohnungen sowie für das „Tabakquartier“. „Für beide Projekte läuft die enge und zielführende Abstimmung mit der Stadtplanung, so dass hier mit ersten Baubeginnen im Jahr 2020 zu rechnen ist“, heißt es weiter. In die „Weser-Höfe“ will das Unternehmen mehr als 100 Millionen Euro stecken, in das „Tabakquartier“ sollen mehr als 250 Millionen Euro fließen.

Weitere fast 70 Millionen Euro investieren die Projektentwickler in die drei Bürogebäude „Bömers Spitze“, „Weißes Haus“ und „Überseekontor“ in der Überseestadt. Entstehen sollen mehr als 22 000 Quadratmeter neue Büroflächen. Und mit der 13-geschossigen „Bömers Spitze“ soll die vordere Überseestadt zugleich ein „weiteres Wahrzeichen“ erhalten.

Grosse ist auch außerhalb der Bremer Stadt- und Landesgrenzen aktiv. So errichtet das Immobilienunternehmen derzeit in Wolfsburg 325 Wohnungen mit einem Investitionsvolumen von rund 90 Millionen Euro. Und in Hamburg werden 50 Millionen Euro in den Bau von mehr als 130 Wohnungen gesteckt.