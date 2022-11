Wohnung nach Brand in Bremen unbewohnbar – Mieter im Krankenhaus

Von: Johannes Nuß

Teilen

Ein Bewohner musste nach einem Wohnungsbrand in Kirchhuchting ins Krankenhaus gebracht werden. © NWM-TV

Nach einem Wohnungsbrand in Kirchhuchting, musste der Bewohner verletzt ins Krankenhaus. Das Feuer brauch aus, kurz nach der Wiederaufnahme des Notrufs.

Bremen – Um kurz nach Mitternacht am Freitagmorgen, 18. November 2022, ist im Stadtteil Kirchhuchting von Bremen eine Wohnung ausgebrannt. Wie das Portal Nord-West-Media TV berichtet, sei der Brand kurz nach der Wiederaufnahme des Notrufs gemeldet worden. Dieser war am Abend ausgefallen, sodass die Rettungskräfte und Polizeien erst in der Nacht wieder erreichbar waren.

Wohnung nach Brand in Bremen unbewohnbar – Mieter im Krankenhaus

Die Feuerwehr musste über Festnetz angerufen werden. In Bremen platzierten sich sogar Feuerwehrfahrzeuge als mobile Ansprechpartner für Notfalleinsätze an einigen Plätzen. Dann endlich die Entwarnung. Feuerwehrchef Philipp Heßemer: „Gegen Mitternacht haben wir unsere Maßnahmen betreffend der Störung eingestellt.“

Und prompt gab es nahezu zeitgleich zum Ende der Störung mehrere Anrufe aus dem Stadtteil Kirchhuchting auf der 112. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Amsterdamer Straße sollte es brennen.

Wohnung nach Brand in Bremen unbewohnbar – Mieter im Krankenhaus

Vor Ort konnten sie das Feuer in einer Küche in der ersten Etage zwar rasch löschen. Doch die Wohnung war nach Abschluss des Einsatzes nicht mehr bewohnbar. Der Mieter kam mit einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus.

Er hatte sich mit den zehn anderen Hausbewohnern zuvor alleine nach draußen retten können. Auch die anderen Bewohner wurden vom Rettungsdienst gesichtet. Sie blieben aber alle unverletzt und können wohl nach Beendigung des Einsatzes wieder in die anderen Wohnungen des Hauses zurückkehren. Die genaue Brandursache ist noch unklar.