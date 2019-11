Wohninvest kauft Coca-Cola-Gelände

Senat will Vorkaufsrecht / Deputation soll Veränderungssperre beschließen

+ Das ehemalige Coca-Cola-Gelände in Hemelingen ist verkauft worden. Dem Vernehmen nach hat sich Wohninvest das Areal gesichert. Foto: KOWALEWSKI

Bremen - Von Jörg Esser. Coca-Cola hat im Juli 2016 seine letzte Flasche Brause in Hemelingen abgefüllt. Im Februar 2017 verließen auch Vertrieb und Logistik. Könecke produziert bereits seit Anfang 2012 keine Fleischwaren mehr in Sebaldsbrück. Die Verwaltung zog Anfang 2014 zum Flughafen. Die beiden nebeneinander liegenden Industriebrachen sind in den Fokus von Investoren und Stadtplanern gerückt. Das Plangebiet ist inklusive benachbarter Flächen rund elf Hektar groß und erstreckt sich auf einem Dreieck zwischen den beiden Bahnlinien Bremen-Hannover und Bremen-Osnabrück sowie Hastedter Heerstraße, Sebaldsbrücker Bahnhof und Hemelinger Bahnhofstraße.