Wohninvest kauft Coca-Cola-Brache

Schwaben bestätigen Immobiliendeal / Bremen will Veränderungssperre

+ Der Deal ist bestätigt: Wohninvest hat die Coca-Cola-Brache gekauft. Foto: KOWALEWSKI

Bremen – Der schwäbische Immobilienkonzern Wohninvest hat das ehemalige Coca-Cola-Areal in Hemelingen gekauft. Das hat Projektentwickler Konstantin Hägele bei der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses des Beirats Hemelingen bestätigt. Das Areal ist 3,2 Hektar groß. „Wir sehen hier das Potenzial, wir sehen die Notwendigkeit, etwas zu tun“, sagte Hägele. Wohnivest, das im Sommer für zehn Jahre die Namensrechte fürs Weserstadion gekauft hat, will nach eigenen Angaben in Norddeutschland Fuß fassen.