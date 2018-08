Archäologen  dokumentieren mittelalterliche Wurt an der Neuenlander Straße

Archäologin Julia Schmidt mit einer Miniaturaxt aus dem 13. Jahrhundert. Auf dem Areal an der Neuenlander Straße fanden die Fachleute zudem etliche Alltagsobjekte des Mittelalters.

Bremen - Einst stand hier ein Kinder- und Jugendheim, später war es die Suchtklinik „Haus Neuenland“ der Arbeiterwohlfahrt (AWO). 2010 zog die AWO aus, die Bauwerke auf dem Areal an der Neuenlander Straße 105–107 in der Neustadt wurden abgerissen. Jetzt haben Archäologen hier eine mittelalterliche Wurt ausgegraben.

Bremen hat das Grundstück an einen Investor verkauft. Bevor es bebaut wird, schlug nun die Stunde der Archäologen. „Dieses Grundstück war bis jetzt als Bodendenkmal geschützt“, heißt es bei der Landesarchäologie. „Denn die alten Gebäude aus dem 19. Jahrhundert standen auf einer knapp 80 Zentimeter hohen, künstlich aufgeschütteten Erhebung, einer sogenannten Wurt – einem mittelalterlichen Wohnhügel.“

Entlang der Neuenlander Straße, auf der tagtäglich der Verkehr tobt, sind insgesamt zehn solcher Siedlungshügel erhalten – zum Teil nur noch sehr schwach erkennbar. Sie gehörten zum Dorf Neuenland, das – bei St. Martini eingepfarrt – als bremische Landgemeinde im 18. Jahrhundert zehn Vollhöfe und etwa 100 Einwohner hatte.

Die Besiedlung des Neuenlandes war die letzte Phase der Hollerkolonisation um das damalige Bremen herum. Von landsuchenden und angeworbenen Holländern wurden das Hollerland (daher der Name), das Blockland, das Vieland (später aufgeteilt in Ober- und Niedervieland) sowie Oberneuland urbar gemacht und besiedelt. „Die Holländer waren besonders zur Besiedlung der hochwassergefährdeten Landflecken geeignet, brachten sie doch die Kenntnis über die zur Kolonisierung notwendigen Wasserbautechniken aus ihrer Heimat mit“, so Dr. Dieter Bischop, bei der Landesarchäologie für die Stadt zuständig.

+ Zu den Funden gehört ein Pfosten aus dem 13. Jahrhundert. © Landesarchäologie

„Als erster der zehn aus der Umgebung herausragenden Wurtenhügel musste nun – vor der unmittelbar bevorstehenden Zerstörung des Bodendenkmals durch tiefgreifende Neubebauung – der unterirdische Rest des Wohnhügels ausgegraben beziehungsweise archäologisch dokumentiert werden“, heißt es bei der Landesarchäologie. Die Grabungsfirma „Archäofirm“ mit dem Grabungsleiter Felix Jordan legte eine 1000 Quadratmeter große Fläche frei – teilweise ging‘s dabei drei Meter tief. Die erste archäologische Ausgrabung einer der Wurten an der Neuenlander Straße ist nun abgeschlossen.

Bischop: „Sie brachte einige Erkenntnisse über die Entwicklung und das Aussehen der wie an einer Kette aufgereihten Wohnhügel, bei denen wie bei einer Zwiebel mächtige Siedlungsschichten verschiedener Jahrhunderte übereinanderliegen.“ Und weiter: „Tief im Untergrund fanden sich stabile Holzgründungen von Wohn- und Stallgebäuden. Dendrochronologisch datieren die ältesten Pfosten in die Zeit um 1230, als der selbstbewusste und expansionsfreudige Bremer Erzbischof Gerhard II. im Land Bremen herrschte.“

Nach der Gründungsphase im 13. Jahrhundert wurde die Wurt um 1313, um 1468 und um 1554 weiter aus- oder umgebaut. Die Kernwurt wurde nun ausgegraben, dokumentiert und wieder verfüllt; der nördliche Randbereich des ehemaligen Bodendenkmals liegt weiter unter der Neuenlander Straße. Geborgen haben die Archäologen Alltagsobjekte des Mittelalters – etwa ein Knochenkammfragment, Hufeisen, Trensen, Werkzeug, Nägel, Messer- und Besteckgriffe sowie Schuhe. Zinnfiguren und Porzellanpuppenreste sowie Spielkugeln und Murmeln erinnern an die späteren Waisenhauszeiten.

