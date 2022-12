Wohnhaus brennt in Bremen: Bewohner können sich retten

Von: Fabian Raddatz

Ein Feuer in Bremen forderte die Feuerwehrleute aus der Hansestadt am zweiten Weihnachtstag. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig retten.

Bremen – Bei der Feuerwehr Bremen ging am Montag gegen 06:00 Uhr ein Notruf ein: Ein Wohnhaus im Baumhauser Weg in Bremen-Habenhausen brennt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Dach des eingeschossigen Gebäudes. Die Bewohner hatten sich bereits auf die Straße gerettet, niemand wurde verletzt.

Die Feuerwehr wurde am Morgen des zweiten Weihnachtstages zu einem Brand in Bremen-Habenhausen gerufen. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Nach rund einer Stunde konnten die Feuerwehrleute den Brand löschen, dazu mussten die Helfe teilweise das Dach entfernen, um an die Glutnester zu gelangen. Am Vormittag führte eine Einheit noch eine abschließende Kontrolle durch.

Wohnhaus brennt in Bremen: Bewohner können sich retten – weitere Meldungen

Auch an den Feiertagen gab es für die Helfer von Polizei und Feuerwehr in der Region einiges zu tun: So richtete ein Feuer in Großenkneten im Landkreis Oldenburg mindestens 100.000 Euro Schaden an. Auf der A1 in Bremen schlief ein Mann am Steuer seines Autos ein und verursachte einen Unfall mit zwei Verletzten. Vorher hatte er Cannabis konsumiert.

In Verden gingen Polizisten einem Fall von häuslicher Gewalt nach und wurden dann selbst Opfer.