Wohnhäuser und Wasserturm

„Tag der Architektur“ am Sonntag

+ Im Schatten des „Weser-Towers“ – die eben erst fertiggestellten Neubauten mit der Adresse „Vor Stephanitor 2–4“ sind am „Tag der Architektur“ zu besichtigen. - Foto: Kuzaj

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Und wieder einmal ist es Zeit für den „Tag der Architektur“ – am Sonntag, 24. Juni, um genau zu sein. In Bremen öffnen sich „die Türen von insgesamt zehn Bauwerken“, so Tim Beerens, Geschäftsführer der Architektenkammer. Es handelt sich um neun Bauwerke in der Stadt Bremen und um eines in Bremerhaven, um erneut ganz genau zu sein. Wohn- und Zweckbauten sind dabei. Und Schulen (Grundschule Gete, Oberschule Kurt-Schumacher-Allee, Oberschule Lehmhorster Straße).