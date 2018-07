Wohnen im vertrauten Umfeld

Bremen - Neuer Millionendeal für die Specht-Gruppe aus der Überseestadt: Sie wird etwa 220 neue Senioren-Wohnungen für die belgische Immobiliengesellschaft Aedifica bauen. Das Investitionsvolumen umfasst nach Angaben einer Sprecherin 44 Millionen Euro. Entstehen werden die Wohnungen in drei Bundesländern.

Mit dem Millionendeal erweitern die Specht-Gruppe und das an der Börse notierte Aktienunternehmen Aedifica ihre Zusammenarbeit. An acht Standorten in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen wird die Bremer Gruppe um Rolf Specht (65) rund 220 seniorengerechte Wohnungen errichten. Dazu gehört unter anderem Lübbecke, wo die Arbeiten bereits begonnen haben. Ein Teil der Senioren-Wohnungen entsteht im Bremer Umland: in Weyhe-Sudweyhe (Gutshof), Achim und Langwedel. Dort laufen inzwischen die Planungen, wie es heißt.

Aedifica investiert in Europa in Immobilien für Senioren und beauftragte die Specht-Gruppe bereits im vergangenen Jahr mit der Realisierung von 17 Seniorenresidenzen in verschiedenen Bundesländern (wir berichteten). An acht dieser 17 Standorte plant Specht ein Campuskonzept. Hier finden die Bewohner beispielsweise unter anderem auch Tagespflege, eine Kita, Café oder eine Apotheke. Die etwa 220 seniorengerechten Wohnungen werden an diesen Standorten mit Campuskonzept integriert. Bremen ist bei dem aktuellen Projekt nicht dabei. Doch, so die Sprecherin, die Specht-Gruppe und die Belgier planen weitere gemeinsame Vorhaben.

Rolf Specht, geschäftsführender Gesellschafter der Specht-Gruppe, freute sich über die weitere Zusammenarbeit. Damit schenke Aedifica „erneut unserer Expertise Vertrauen“. Der 65-Jährige, 2010 „Bremer Unternehmer des Jahres“, betonte: „Wir wollen die Städte und Gemeinden mit unseren Campuskonzepten attraktiver machen.“ Durch geeignete Wohn- und Versorgungskonzepte könnten Senioren vor Ort wohnen bleiben. Gleichzeitig sieht Specht in diesen Angeboten für ältere Menschen auch eine Anziehung auf junge Familien. Specht: „Sie wissen ihre Eltern oder Großeltern bei Pflegebedürftigkeit gut versorgt in der Nähe ihres Wohnortes.“

„Die Wohnungen richten sich an Senioren, die selbstständig wohnen und Dienste im mittleren und oberen Marktsegment auf Anfrage in Anspruch nehmen wollen. Aedifica macht damit einen weiteren großen Schritt in Richtung Aufbau seines Portfolios von Pflegeimmobilien in Deutschland“, sagte Aedifica-Chef Stefaan Gielens.

Die Specht-Gruppe hat seit 1988 mehr als 100 Pflegeimmobilien realisiert. Zur Gruppe gehören außerdem eine Rehaklinik, ein Ambulanter Pflegedienst und 500 Senioren-Wohnungen. - gn