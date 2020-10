Verkauf gestartet: Neubauprojekt „Findorff Living“ schafft barrierefreie Eigentumswohnungen in begehrter Lage

BREMEN. Urban trifft grün, Qualität trifft Innovation: Im Zusammenspiel aus modernem Stadtleben und der Ruhe der Natur bietet „Findorff Living“, das neueste Bauprojekt der Projektentwickler von Justus Grosse, Eigentumswohnungen für Jung bis Alt. „Findorff Living“ entsteht im lebendigen Stadtteil Findorff an der Ecke Göttinger Straße/Leipziger Straße in der Nähe zum Bürgerpark und zur Innenstadt. Bis Ende 2022 sind die 44 stilvollen 1- bis 5-Zimmer-Wohnungen mit Größen von circa 45 bis 142 Quadratmetern bezugsfertig. Der Vertrieb der Eigentumswohnungen hat nun begonnen.

+ Begrünter Innenhof im „Findorff Living“ © Justus Grosse Real Estate GmbH

Im „Findorff Living“ steht der Wohnkomfort der Bewohner an erster Stelle. Helle Räume, eine barrierefreie Gestaltung und eine hochwertige Ausstattung verschaffen einen hohen Wohlfühlcharakter in den gut geschnittenen Wohnungen. So sorgen bodentiefe Fenster für viel Licht und Echtholzparkett mit Fußbodenheizung sowie ein stilvolles Bad-Design für Gemütlichkeit. Im „Findorff Living“ gilt Qualität, die sich sehen und fühlen lässt. Zum Verweilen laden in allen Wohnungen mindestens ein Balkon oder eine Terrasse ein und zusätzliche Freiräume schafft der begrünte Innenhof mit Spielplatz für die Kleinen. Dank Abstellraum und eigenem Kellerabteil wurde auch an Stauflächen gedacht. Mit High-Speed-Internet, Videogegensprechanlage, Lift und Tiefgarage mit zum Teil E-Lade-Vorrüstung sind die Bewohner zudem technisch auf dem neuesten Stand.

+ Dachbegrünung © Justus Grosse Real Estate GmbH

„Findorff Living“ ist zeitgemäßes Wohnen nach Wunsch. In dem modernen Gebäudekomplex mit begrüntem Dach verteilen sich die 44 Wohnungen auf vier Geschosse. Ob für Singles, Paare oder Familien: So vielfältig wie die zukünftigen Bewohner sind auch die Möglichkeiten. Kurz- und Frühentschlossene können Grundrisse jetzt noch begingt mitgestalten und so die Option nutzen, eigene Wünsche in den Wohnraum einfließen zu lassen. „Findorff Living“ bietet nicht nur umfangreiche Entfaltungsmöglichkeiten, sondern entspricht zugleich den neuesten energetischen Baustandards.

+ Nachbarschaft in Findorff © Justus Grosse Real Estate GmbH

Das Gebäude „Findorff Living“ liegt im lebendigen Findorff mit seinen diversen Einkaufsmöglichkeiten sowie gastronomischen und kulturellen Angeboten. Bewohner genießen hier alle Annehmlichkeiten eines modernen Stadtlebens und sind trotzdem in unmittelbarer Nähe zur Natur. In den Geschäften auf der Hemmstraße gibt es alles für den täglichen Bedarf und auf dem traditionellen Findorffmarkt wird der Einkauf zum Erlebnis. Eine Vielzahl an Cafés und Restaurants, Flohmarkt, Konzerte im Kulturzentrum, Messebesuch oder Bummel am Torfkanal versprechen den Bewohnern Abwechslung. Ein besonderes Highlight ist zudem die Nähe zum Bürgerpark mit seinen vielfältigen Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung für Groß und Klein. Auch Innenstadt und Hauptbahnhof sind im Handumdrehen mit dem öffentlichen Nahverkehr, dem Rad oder zu Fuß erreichbar.

Kontakt:

Weitere Auskünfte zu den Eigentumswohnungen im „Findorff Living“ erhalten Interessierte bei der Firma Justus Grosse Real Estate GmbH telefonisch unter 0421 - 30806891 oder per Mail unter findorffliving@justus-grosse.de. Auch online finden sich weiterhührende Informationen und Impressionen zu „Findorff Living“. Internet: www.findorff-living.de