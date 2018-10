Wohlfahrtsverband fordert mehr sozialen Wohnungsbau im Land Bremen

Die Überseestadt wächst weiter. Überall werden neue Häuser gebaut, in denen auch viele Sozialwohnungen entstehen. Doch das reicht dem Wohlfahrtsverband Paritätische nicht. Er fordert mehr sozialen Wohnungsbau in Bremen.

Bremen - Von Dieter Sell. Der Paritätische Wohlfahrtsverband im Land Bremen fordert deutlich mehr öffentliche Investitionen in den sozialen Wohnungsbau. „Sozialwohnungen sind die beste Mietpreisbremse“, sagte Verbandsrätin Regine Geraedts bei der Vorstellung eines Positionspapieres mit Analysen und Forderungen an die bremische Wohnungsbaupolitik.

Besonders arme und sozial benachteiligte Menschen hätten große Schwierigkeiten, bezahlbare Wohnungen zu finden. Wenn es aber genügend Sozialwohnungen gäbe, würde das automatisch die Preisentwicklung am Markt dämpfen, hieß es. Der Ratsvorsitzende Hermann Schulte-Sasse bilanzierte, Anfang der 90er Jahre habe es im Land Bremen noch knapp 79 000 Sozialwohnungen gegeben. Doch seither sei ein Großteil aus der Sozial- und damit aus der Mietpreisbindung gefallen. „Im Jahr 2000 waren es noch knapp 30 000, im Dezember 2017 nur noch 8 300.“ Um den verlorengegangenen Bestand wieder aufzubauen, fordert der Paritätische eine Sozialwohnungsquote von mindestens 20 Prozent für alle neu gebauten Wohnungen.

„In Bremen fehlen 50 000 bezahlbare Wohnungen, in Bremerhaven 10 000“, warnte Geraedts. Um dem Problem zu begegnen, müsse die Politik grundsätzlich umsteuern und die Zahl der mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen auch durch Ankauf im Bestand ausweiten. „Wir brauchen gemeinnützige kommunale und genossenschaftliche Wohnungsbaugesellschaften, die mit der Aufgabe betraut werden, preiswerten Wohnungsbestand in Gemeineigentum zu bauen oder zu beschaffen, zu erhalten und ihn dauerhaft zur Vermietung anzubieten.“

Der Paritätische ging auch auf das Wohnraumprogramm des Senats ein. Er kritisiert in seinem Positionspapier, die Initiative sei „nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein“. Es sei zwar „sehr begrüßenswert“, dass das Land im August 2012 wieder in die Wohnraumförderung eingestiegen sei. Doch nach fünf Jahren hätten 1 750 Sozialwohnungen entstehen müssen. Tatsächlich seien es aber nur 453 gewesen, davon 231 durch Anwendung einer 25-Prozent-Sozialwohnungs-Quote bei Neubauprojekten, für die öffentliche Flächen verkauft worden seien. Am Ende seien nur 70 statt 350 Wohnungen von Menschen belegt worden, die von Wohnungslosigkeit bedroht gewesen seien. Quote und Förderprogramm hätten sich deshalb mit Blick auf die Schaffung sozialgebundenen Wohnraums „als absolut unzureichend“ erwiesen.

Geraedts wies auch darauf hin, dass die Mietbelastungsquote für viele Haushalte oberhalb der akzeptablen Grenze von 30 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens liegt. Besonders schwierig sei die Lage für Menschen, deren Mietkosten die dafür vorgesehenen Zuschüsse aus der Grundsicherung überstiegen: „Menschen wohnen sich arm, weil die Miete einfach zu hoch ist.“

Wolfgang Luz, Vorstand des Paritätischen, kündigte an, der Verband wolle sein Positionspapier offensiv im bevorstehenden Bürgerschaftswahlkampf einbringen. - epd