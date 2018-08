Blick in den neu gestalteten Empfangsbereich des Sozialpädriatischen Instituts am Klinikum Mitte. Das Kinderzentrum feiert jetzt seinen 40. Geburtstag. - Foto: Geno/Hase

Bremen - Es war eines der ersten Kinderzentren in Deutschland überhaupt, als es im Jahr 1978 gegründet wurde: das Sozialpädriatische Institut (SPI) in Bremen. „Dass Spezialisten aus unterschiedlichen Bereichen fachübergreifend zum Wohle der Kinder in einem Gesundheitszentrum zusammenarbeiteten, war damals noch weitgehend einzigartig“, sagte am Mittwoch eine Sprecherin der Klinik-Gesellschaft Gesundheit Nord (Geno). 25 000 Kinder wurden seither in den 40 Jahren behandelt.

Es sind Kinder mit körperlichen, seelischen oder sozialen Entwicklungsauffälligkeiten, so Geno-Sprecherin Stefanie Beckröge. Viele von ihnen wurden seit der Geburt beim Großwerden begleitet. Besser bekannt ist das Sozialpädriatische Institut am Klinikum Mitte vielen eher als Kinderzentrum. Es besteht nun seit 40 Jahren und ist damit gewissermaßen selbst längst erwachsen. „Für viele Kinder und ihre Familien ist das Zentrum aus Bremen nicht mehr wegzudenken“, sagte die Sprecherin. „Ziel der Betreuung eines Kindes im Institut ist das möglichst frühe Erkennen von Entwicklungsauffälligkeiten und -fähigkeiten der Kinder sowie eine Stärkung der Familie und eine Beratung des Umfeldes“, betonte der ärztliche Leiter Prof. Dr. Peter Borusiak. Dabei gehe es vor allem um Lebensqualität und Teilhabe. In langjähriger Teamarbeit hätten Ärzte, Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten, Heilpädagogen, Psychologen, Musiktherapeuten und Sozialarbeiter eine kinderneurologische und sozialmedizinische Diagnostik, Behandlung und Entwicklungsbegleitung für Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten auf die Beine gestellt. Das Institut biete heute zudem Spezialsprechstunden für Kinder mit Epilepsien, Zerebralparesen oder Autismus an. Die Down-Syndrom-Ambulanz sei inzwischen eine der größten ihrer Art in ganz Deutschland, so Borusiak. Eine weitere wichtige Aufgabe des Sozialpädiatrischen Instituts bestehe darin, sich an der gesellschaftlichen Aufgabe der Inklusion zu beteiligen. Dazu gehöre die enge Zusammenarbeit mit Kindergärten, Schulen, Gesundheitsamt, Kinderärzten und Frühförderstellen.

Passend zum 40-jährigen Bestehen des Instituts hat der Förderverein Kinderzentrum Bremen unter dem Vorsitz des ehemaligen Gesundheitssenators Hermann Schulte-Sasse eine komplette Neugestaltung des Eingangsbereiches im Gebäude an der Friedrich-Karl-Straße finanziert. In einer vierwöchigen Umbauphase entstand ein offener Anmeldebereich, der an einen Nordseestrand erinnert. Entworfen und umgesetzt hat ihn das Architekturbüro GSP (Bremen). Die Botschaft: Wer hier ankommt, soll sich auf Anhieb wohlfühlen, ganz egal aus welchem Grund er die Reise ins Kinderzentrum angetreten hat.

Gefeiert wird der 40. Geburtstag mit einem Festakt im Klinikum Mitte. - gn