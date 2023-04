WMF macht dicht: Bremer City verliert weiteren Anlaufpunkt

Von: Marvin Köhnken

Die WMF-Filiane an der Obernstraße in Bremen schließt Ende Juni. © Marvin Köhnken

In der Bremer Innenstadt werden die Menschen künftig auf eine weitere Shopping-Gelegenheit verzichten müssen: Die WMF-Filiale an der Obernstraße schließt.

Bremen – Die Hansestadt Bremen verliert einen weiteren Anlaufpunkt für Besucher der Innenstadt. Die Filiale des Haushaltswaren-Herstellers WMF an der Obernstraße schließt in Kürze. Aktuell läuft ein kompletter Ausverkauf, der auf roten Schildern in und vor dem Geschäft für Rabatte auf alle vorrätigen Produkte wirbt.

„Wir schließen! Alles muss raus!“ steht dort auf den Schildern, die Filiale ist am Samstag, 29. April, gut mit Kunden gefüllt. Zahlreiche Produkte sind noch zu haben, immer wieder fällt aber der Satz: „Das haben wir leider nicht mehr da“. Laut Informationen vom Weser Kurier schließt das WMF seinen Standort an der Obernstraße zu Ende Juni, dann laufe der Mietvertrag aus und die City wird um eine weitere Einkaufmöglichkeit ärmer sein.

Bremer City verliert mit WMF einen weiteren bekannten Einzelhändler

Für Bremer und Bremerinnen sowie Kunden aus der Region wird WMF dann nur noch im Ochtum-Park in Stuhr-Brinkum, in Bremerhaven und in Oldenburg geöffnet haben. Der Grund für das Ende der Filiale sind laut Weser Kurier eine zurückliegende Prüfung von Wirtschaftlichkeit und Kundenbachfrage für alle Standorte von WMF.

Die Hansestadt Bremen musste gerade erst die Nachricht von der bevorstehenden Karstadt-Schließung verdauen. Gerade wurden die ersten Kündigungen an Mitarbeiter des traditionsreichen Kaufhauses verschickt. Für viele Anrainer lässt die Attraktivität der Innenstadt immer weiter nach. Konzepte, die die Aufenthaltsqualität steigern und sowohl für Unternehmen als auch für Kunden interessanter machen sollen, zeigen aktuell nur wenig Wirkung. Tatsächlich wird im Vorfeld der Bremer Bürgerschaftswahl am 14. Mai vor allem am Verkehrskonzept der Stadt gefeilt oder selbiges kritisiert. Auch die Frage, welches Konzept die Bremer Innenstadt als Ganzes voran bringen könnte, wird seit Langem in der Stadt an der Weser heiß diskutiert.