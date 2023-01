Wissing Ehrengast der Bremer Schaffermahlzeit

Von: Thomas Kuzaj

Ein Pfälzer kommt nach Bremen: Bundesverkehrsminister Volker Wissing, am 10. Februar Ehrengast der 479. Schaffermahlzeit. © Wissing

Bremen – Seine Heimat ist die Pfalz. Sein Arbeitsplatz liegt in Berlin. Und nun kommt er zu einem ganz besonderen Termin nach Bremen: Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) ist am Freitag, 10. Februar, Ehrengast der 479. Bremer Schaffermahlzeit. Das hat die Stiftung Haus Seefahrt am Dienstag mitgeteilt.

Die 1545 gegründete Stiftung ist Veranstalterin des Bruder- und jetzt auch Schwesternmahls, bei dem Spenden für das Sozialwerk gesammelt werden, das sich um Kapitäne im Ruhestand (und deren Angehörige) kümmert und Nautikstudenten fördert. Man freue sich sehr, Wissing „in Bremen begrüßen zu dürfen“, so Henry Lamotte, Verwaltender Vorsteher von Haus Seefahrt. Und: „Nach zweijähriger Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie wird es nun endlich wieder eine Schaffermahlzeit geben.“

Ehrengast Wissing ist nicht allein Verkehrsminister, sondern auch für digitale Infrastruktur zuständig. Die Schaffermahlzeit biete nun die Gelegenheit, einer „hochrangigen Persönlichkeit aus der aktuellen Regierung“ die „lebenswerte Hansestadt näherzubringen“, so der Bremer Immobilienexperte Jens Lütjen (geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe Robert C. Spies). Hinzu komme der Austausch über Themen wie „innovative Mobilität, Energieversorgung und Digitalisierung“.

Premiere: Eine Frau als Erste Schafferin

Drei kaufmännische Schaffer kommen stets für die Kosten des Essens in der Oberen Rathaushalle auf und kümmern sich um die Organisation. Lütjen ist in diesem Jahr Zweiter Schaffer; Dritter Schaffer ist Dr. Christoph Klosterkemper, geschäftsführender Gesellschafter bei Atermann, König & Pavenstedt (Versicherungsmakler). Das Amt der Ersten Schafferin hat die Unternehmerin Janina Marahrens-Hashagen, Handelskammer-Präses von 2019 bis 2022, übernommen. Marahrens-Hashagen ist „die erste Frau, die in der nahezu 500-jährigen Geschichte von Haus Seefahrt aus der Reihe der kaufmännischen Mitglieder in das Amt eines Schaffers beziehungsweise einer Schafferin gewählt wurde“, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung der Stiftung.

Die Bremer Tradition wird weiblicher. 2015 waren erstmals weibliche Gäste eingeladen worden. 2007 ist die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) der erste weibliche Ehrengast gewesen. 2004 hatte mit Barbara Massing die erste Frau als Kapitän (nicht „Kapitänin“ – die männliche Form war ihr wichtig!) und seemännisches Mitglied von Haus Seefahrt an der Schaffermahlzeit teilgenommen.