„Citizen Science“: Schifffahrtsmuseum will Laien für Forschungsaktivitäten begeistern

Gesucht: Fotos mit Kogge-Motiven

+ © dpa Die Bremer Kogge, das Schiffswrack aus der Zeit um 1380, ist seit einigen Jahren im Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven zu sehen. © dpa

Bremen - Von Martin Kowalewski. Auch der interessierte Bürger kann brauchbare Beiträge zur Wissenschaft leisten. Das ist die Idee hinter „Citizen Science“, also „Bürgerwissenschaft“, praktiziert auch am Deutschen Schifffahrtsmuseum (DSM) in Bremerhaven und dem dort ansässigem Leibniz-Instituts für maritime Geschichte. Davon berichtete die wissenschaftliche Volontärin Jasmin Hettinger am Sonnabend in der Reihe „Wissen um 11“ im Haus der Wissenschaft. Eines von drei Forschungsprojekten befasst sich mit der Bremer Kogge.