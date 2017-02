Wissen, was wirklich hilft

Bremen - Von Steffen Koller. Sie versprechen oft sofortige Heilung und sollen im Vergleich zu anderen Mitteln weniger als die Hälfte kosten. Es gibt sie gegen Rückschmerzen, Erektionsstörungen und trockene Haut. Und es gibt angeblich Studien, die ihre positive Wirkung beweisen sollen. Angeblich. Doch woher weiß man, auf was man vertrauen kann und was wirklich stimmt? Prof. Dr. Ansgar Gerhardus von der Universität Bremen (Public Health und Versorgungsforschung) beschäftigt sich seit langem mit diesem Thema und gab am Sonnabend im Haus der Wissenschaft Einblick in seine Arbeit.

Unter dem Titel „Woher wissen wir, was wirklich hilft?“ beleuchtete Gerhardus in der Vortragsreihe „Wissen um 11“ das große Thema Studien und die Frage, ab wann eine Studie glaubwürdig ist und welche Kriterien auch für den Laien anwendbar sind, damit er schnellstmöglich herausfindet, ob den Beitragen Glauben geschenkt werden kann. Dabei habe sich die Studienlandschaft in den vergangenen 30 Jahren nicht wirklich verändert, meint er. „Vor 30 Jahren gab es Studien, die besagten, Rauchen sei ungefährlich“, so Gerhardus. „Doch die waren von der Tabakindustrie finanziert.“ Es gebe ein entscheidendes Kriterium, falschen oder falsch formulierten Studien auf die Schliche zu kommen, meint der Professor. „Schauen Sie genau hin, wer die Studien bezahlt hat“, rät Gerhardus. So lasse sich schnell herausfinden, wer einen Vorteil davon habe – Stichwort Unabhängigkeit. Sei das nicht möglich, gebe es mehrere Möglichkeiten, sich gezielt zu informieren. Doch aufgepasst: Das Internet sei nicht immer geeignet, um Informationen zu erhalten, meint Gerhardus. Vielmehr könne man auf Plattformen wie „Gesundheitsinformation.d“e oder das Robert-Koch-Institut zurückgreifen. Auch Gesundheitsämter gäben seriöse Auskünfte. Manchmal helfe es auch, sich Bewertungen auf Verkaufsplattformen anzuschauen – „für den groben Überblick“, so der Professor.

Gerhardus weiß aus seiner Erfahrung, dass „selbst bei den besten Studien getrickst wird“, oft würde dahinter viel Geld stecken. Doch entsprechende rechtliche Schritte seien in der Vergangenheit im Sande verlaufen. „Das ist ein Katz-und-Maus-Spiel“, weiß er. Einerseits müssten beispielsweise Ersteller von betrügerischer Werbung kaum mit Strafen rechnen, andererseits gebe es kaum Ressourcen zur Bekämpfung. Gerhardus fordert: „Wir brauchen Forschung, gute Forschung.“ Denn: „Nur weil Studie draufsteht, muss das kein Gütekriterium sein.“