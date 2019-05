Wissen statt Tabus: Kerstin Holst und ihre Werkreihe „Das Fremde“

Kerstin Holst präsentiert ein Bild aus ihrer Werkreihe „Das Fremde“. Darin geht es um die Frage, was einem fremd erscheint und wann es einem vertraut wird.

Bremen – Von Ilka Langkowski. „Das Fremde“ heißt die Werkreihe, aus der Kerstin Holst ein Bild in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Es geht um die Frage, was einem fremd erscheint und wann es einem vertraut wird. Das hier ausgewählte Bild weist auf die Diversität der Geschlechter hin.

Kerstin Holsts thematische Reihe „Das Fremde“ wurde durch die Flüchtlingsproblematik angestoßen und entwickelte sich zu einem umfassenderen Thema. „Was ist mir fremd? Wo schaue ich hin? Und kann ich Dinge anders betrachten?“, fragte sich die Künstlerin. Zuerst fertigte sie 66 bizarre Keramiken als Aliens. Dann wechselte sie das Medium und legte den Fokus auf sexuelle Fremdheit. Sie beschäftigte sich mit organischer Intersexualität wie bei Zwittern oder Hermaphroditen und mit Menschen, die sich in ihrem biologisch angelegten Geschlecht „fremd“ fühlen.

„Wenn man sich eine Sache näher anschaut, verändert sich der Blick“, sagt Holst. „Mittlerweile ist mir das Thema vertraut.“ Heute weiß die Künstlerin, dass alle Embryonen bis zu einem gewissen Alter noch die Anlage für beide Geschlechter haben, bis in einer späteren Entwicklungsphase das endgültige Geschlecht festgelegt wird oder eben auch nicht.

Im europäischen Kulturkreis sei Intersexualität lange ein Tabu gewesen und Zwitter seien früh operiert worden, erzählt Holst. Heute wisse man um die daraus resultierenden Identitätsprobleme und lasse die Betroffenen später selbst entscheiden, sagt die Künstlerin. Sie selbst will in ihren Bildern Assoziationen wecken. Dazu nutzt sie unter anderem Figuren wie einen Käfer als Symbol der Verwandlung, einen Kardinal als moralische Instanz oder wie in diesem Werk einen Denker für die geistige Auseinandersetzung.

Auf die Kunst gekommen ist die 54-jährige Wahl-Bremerin früh. Während es in ihrem Elternhaus keinen Bezug zur Kunst gab, wusste sie bereits als kleines Kind, dass sie Künstlerin werden wollte. Zuerst studierte sie Sozialpädagogik, begleitete aber im Rahmen dessen gleich über Jahre ein Kunstprojekt. Es folgte ein Kunststudium in Ottersberg. „Allerdings hatte ich wenig Drang, in der therapeutischen Richtung aktiv zu werden, sondern wollte freie Kunst machen.“

Holsts Arbeitstag beginnt früh um 6 Uhr. Wenn es im Atelier mal spät wird, übernachtet sie dort auch schon mal. „Ich arbeite diszipliniert, jeden Tag. Manchmal fahre ich für ein oder zwei Wochen weg, um ganz rauszukommen und beginne dann ein neues Thema.“

Die Herausforderung des Künstlerlebens ist für Holst das Marketing. „Da habe ich für andere kein Problem mit, aber mich selbst zu vermarkten, ist etwas anderes. Und es nimmt etwa die Hälfte der Zeit in Anspruch.“

Die künstlerische Freiheit sichert ihr der Broterwerb in der Kunstvermittlung. In der Kunst selbst sei die Herausforderung, ständig Entscheidungen zu treffen, die oft auch nicht rückgängig zu machen sind, zum Beispiel wann ein Bild fertig ist.

Ob wir Kunst brauchen? „Ja, sie fördert die Auseinandersetzung mit sich und der Welt, sowohl beim Kunstschaffenden als auch beim Betrachtenden. So war es bei mir als Jugendliche mit einem Bild von Goya. Es zeigte einen alten Mann mit Stock und darunter stand: ,Und ich lerne noch immer'. Manchmal erfreut die Kunst auch einfach nur das Auge und das Herz.“

Zu den Künstlern, die für Holst besonders bedeutend sind, zählen der spanische Maler und Grafiker José de Goya y Lucientes (1746 bis 1828) und der deutsche Maler Emil Schumacher (1912 bis 1999). Goya hat Holst schon zu Schulzeiten fasziniert, insbesondere seine Radierungen. Bei Schumacher interessieren die Bremerin dessen informeller Stil mit Landschaften und Linien. Wenn Holst jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge das Bild mit dem Kardinal aus ihrer aktuellen Reihe an die Katholische Kirche. Es solle dazu auffordern, die Werte und Normen weiterzudenken und Brücken zu bauen, zur Gleichberechtigung aller Geschlechter.