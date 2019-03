AWI-Ingenieur stellt „Bionic Bike“ im Universum vor

Bremen - Von Martin Kowalewski. Kein Kraftakt: Marvin Frank (33), Entwicklungs-Ingenieur am Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut (AWI), hält das 7,6 Kilo leichte „Bionic Bike“ ganz entspannt an einer Hand in die Höhe. Das kompakte Klapprad aus dem 3-D-Drucker ist ein Musterbeispiel für die Nutzung biologischer Erkenntnisse in der technischen Entwicklung. Frank präsentierte es am Mittwochabend im Bremer Universum. Vorbilder für das Rad aus dem Bremerhavener Forschungsinstitut befinden sich im Meer: Kieselalgen, klein, aber sehr belastbar.

Die Kieselalgen leben in der Zwickmühle. Sie brauchen einen starken Panzer, denn sie stehen auf dem Speiseplan von kleinen Krebsen. Sie brauchen aber auch Licht. Darum muss ihr Panzer filigran und lichtdurchlässig sein. Unter dem Mikroskop zeigt der Panzer kleine Rundungen, zusammengehalten von breiten Narben.

In den Rundungen befinden sich wiederum Netze mit Löchern, alles aus einem glasartigen Material. Ein Quadratmeter dieser Oberfläche würde einem Druck von 800 Tonnen standhalten, harte Arbeit für hungrige Kleinkrebse und ein Vorbild für das „Bionic Bike“ und andere Leichtbauobjekte. An den belasteten Kontaktstellen des Alu-Rahmens am Klapprad sind Narbenstrukturen aufgebracht, allerdings nur da, wo auch wirklich Kräfte wirken, etwa am Einsteckrohr für den Sattel.

Bionik, eine Wortschöpfung aus Biologie und Technik, nennt sich diese Art des Abguckens aus der Natur. Bioniker studieren die Wirkprinzipen in der Natur und transferieren diese in technische Lösungen. „Die Natur will wenig Energie aufwenden“, sagt Frank. Er zeigt Zeichnungen mit technischen Radien, Zeichnungen vom Reißbrett. So etwas findet man in der Natur selten. Er präsentiert Fotos von Bäumen. Die Stämme werden etwas oberhalb der Erde breiter. Das Ergebnis ist eine Rundung, die unten aber flacher ist. Die Lösung der Natur ermöglicht dem Baum einen stabilen Stand mit wenig Materialeinsatz.

Dieses Prinzip findet auch Anwendung bei dem Rad. An den Kontaktstellen mit hoher Belastung weiten sich die Rohre des Rahmens ähnlich der Wurzel aus. „Es sind dünnere Querschnitte möglich“, sagt Frank. Der Rahmen ist an einigen Stellen dünner als an anderen, je nach Belastung. Der 3-D-Druck ermöglicht auch komplizierte Formen, die sonst nicht herstellbar sind, sagt er. Leichtbau sei interessant bei allem, was sich bewegt, so Frank. Der AWI-Ingenieur ist zugleich Entwickler bei der im vergangenen Jahr gegründeten und auf Leichtbau spezialisierten Gesellschaft „Elise“, die auch für den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse des AWI in die Entwicklung zuständig ist. Das Unternehmen will Entwicklungsvorgänge durch eigene Algorithmen optimieren. Die Kunden von „Elise“ kommen zu 80 Prozent aus der Auto- sowie der Luft- und Raumfahrtbranche, berichtet der Ingenieur. Das „Bionic Bike“ wird nicht in Serie gehen. Es wäre exorbitant teuer, so Frank. Es diene eher Demonstrationszwescken. Zu sehen ist das Klapprad aus dem 3-D-Drucker in der Sonderausstellung „Bike it – vom Laufrad zum Lebensgefühl“, die noch bis zum 5. Mai im Universum (Wiener Straße 1) zu sehen ist.

Mehr Infos unter www.universum-bremen.de