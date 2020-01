Wissen aus dem Eis

Neujahrsempfang des Senats

+ © Senatspressestelle Empfang für den Konsularkorps: Bürgermeister Andreas Bovenschulte mit Vize-Doyen Hans-Christoph Enge (l.) und Doyenne Oksana Tarasyuk. © Senatspressestelle

Bremen - Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) zitierte Altkanzler Willy Brandt, den Schriftsteller Theodor Fontane und US-Präsident Donald Trump, Festrednerin und Meeresforscherein Prof. Dr. Antje Boetius den norwegischen Polarforscher Fridtjof Nansen. Und die Bremer Philharmoniker unter der Leitung des in Montevideo geborenen Carlos Lamar intonierten Auszüge aus Wolfgang Amadeus Mozarts „Zauberflöte“ sowie Joseph Haydns „Abschiedssinfonie“ und „Jagd“. So weit, so international.