Wisch und weg! Dating-App-Komödie auf dem Bremer Theaterschiff

Von: Martin Kowalewski

Zack, da liegt er! Martin (Harun Yildirim) ist ohnmächtig geworden. Lisa (Lesley Jennifer Higl) braucht Rat und greift natürlich zum Handy. © Linus Klose

Bremen – Eine Bar, ein Mann und eine Frau, dazu ein hochmodernes Thema: Dating übers Internet. Das reicht für einen kurzweiligen, witzigen und auf diese Weise sogar gesellschaftskritischen Abend. Die Komödie „Match Me If You Can“ hatte am Donnerstag Premiere auf dem Bremer Theaterschiff an der Tiefer.

Wie daten? Martin (Harun Yildirim) ist es wichtig, eine Frau beim Dating kennenzulernen, ihre Ausstrahlung erleben, direkt, von Angesicht zu Angesicht. Das Kennenlernen ist auch Lisa (Lesley Jennifer Higl) wichtig. Ihre Methode: Sie googelt den Menschen. Auf welchen Plattformen ist er unterwegs? Was liked er? Ist er gar „Like-geil“? Depressionen könnten drohen. Dating-Apps sichtet sie wie einen Katalog. Ein Mann nach dem anderen – wisch und weg! Sie selbst möchte nicht nach ihrem Äußeren beurteilt werden, darum eben kein echtes Foto im Dating-Profil. Das sagt sie zumindest Martin.

Eigentlich sind Lisa und Martin verabredet. Per Dating-App. Aber: Sie erkennen sich nicht, denn beide haben ein falsches Foto online. So ist Lisa, im Netz Mrs. Twister, eigentlich mit Mr. Knister verabredet, mehr als zwei Meter groß und ordentlich mit Muskeln bepackt. Martin ist eine andere Erscheinung, aber herzlich und freundlich – und zudem sogleich von der wahren Lisa überwältigt.Die Folge: Er sagt das Date aus dem Internet ab und sehr bald hat Lisa die entsprechende Nachricht auf dem Handy. Der Vorwand: Er muss einem Freund zur Seite stehen, der von seiner Freundin betrogen wurde. Das ist eine Standard-Ausrede. Das kriegt Lisa auch von ihrer Freundin am Telefon erklärt.

Eine Verwechslungskomödie für zwei Personen

Für Lisa scheint das eher ein Anlass zu sein, ihrer Phantasie freien Lauf zu lassen. Sie beschreibt ihre Vorstellungen vom guten Menschen Mr. Knister, spricht von dessen – dem Selbstmord nahen – Freund: „Der springt gleich.“ Lisa entwickelt anschließend die Vorstellung vom Tod des Gedateten, überfahren auf dem Weg zu ihr. Eine Chance für Martin, der den Sachverhalt inzwischen durchschaut und die Absage schwer bereut: „Okay, den gibt’s nicht mehr. Wischen wir ihn weg.“ Nicht so nett ist Lisas folgende Erklärung: Mr. Knister ist ein Feigling. Es ist herrlich anzuschauen, wie Lesley Jennifer Higl die entsprechenden Gefühle nach außen kehrt und ihre Erklärungen einfach lebt.

Doch auch Lisa kommt hinter die Angelegenheit, als sie eine Nachricht auf Martins Handy schickt. Eine Erklärung muss her. Das Handy gehört einem anderen. Martin zeigt, wie dieser den Anruf bekommt. Ein ernster Blick. Die Aufforderung, der Freund solle den Kopf aus dem Gasherd nehmen und mehr Dramatisches. Doch das hilft nicht. Die Wahrheit kommt ans Licht. Der Hinweis, Lisa wegen ihr selbst (in echt angetroffen in der Bar) versetzt zu haben, befriedet die Verehrte nicht. Immerhin hat Martin auch die Chat-Partnerin versetzt, wegen einer „Tussi“, die ihn ignoriert hat.

Lisa zeigt auch, wie sie ihn im wirklichen Leben zumindest angeblich hätte abblitzen lassen, einfühlsam, mütterlich und aufbauend – und einfach wunderbar umgesetzt. Es liege an ihr. Die letzte Beziehung ist noch nicht lange her. Sie will ihn doch nur vor sich schützen. Seelische Streicheleinheiten. Sogar die wirkliche Begegnung mit ihm spielt sie nochmal durch. Wie sich schließlich herausstellt, ist Lisa die Ehefrau von Martins Arbeitskollegen, mit dem dieser im ständigen Chat-Kontakt steht und der ebenso untreu ist. Die sarkastisch-witzige Handlung geht voran. Es kommt sogar zu einem Ohnmachtsanfall – von Martin.

Viel Applaus bei der Premiere auf dem Bremer Theaterschiff

Higl und Yildirim machen ihre Sache wunderbar. Higl zeigt eine frische und impulsive Lisa, fordernd, klar in ihrem Wollen – und auch in ihrer Weise, die Dating-Welt zu erschließen, aber auch sicher ein Magnet für Männer. Yildirim zeigt den moderaten Gegenpol, ebenso reich an Ausdruck, auch dann, wenn er den Schüchternen gibt, und intelligent und mit bodenständigem Humor im Umgang mit Lisa. Beide Schauspieler ernteten am Schluss viel Applaus!

„Match Me If You Can“ von Gregor Barcal und Nina Hartmann – inszeniert von Martina Flügge – ist jetzt auf dem Bremer Theaterschiff an der Tiefer (Anleger 4) zu sehen. Das Stück steht bis zum 26. Februar auf dem Spielplan. Eintritt: um 30 Euro.