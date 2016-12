Wirtschaft, Energie und Orchestermusik

Argentiniens Generalkonsul zum Antrittsbesuch

+ Bürgermeister Carsten Sieling (r.) begrüßt seinen Gast – Argentiniens Generalkonsul Fernando Brun. - Foto: Rathaus

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Besuch aus Argentinien hatte Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) dieser Tage. Nein, nicht Lionel Messi. Sondern Fernando Brun. Kein Fußballspieler, sondern ein Diplomat. Der Generalkonsul der Argentinischen Republik, wie es in voller Schönheit heißt. Generalkonsul Brun machte seinen Antrittsbesuch in Bremen.

„Gesprächsthemen waren die Außenwirtschaftsbeziehungen, Fragen der erneuerbaren Energien sowie die Kulturpolitik“, sagte ein Rathaus-Sprecher anschließend. „Der Generalkonsul berichtete begeistert von einem Auftritt der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen im Teatro Colón in Buenos Aires im Frühjahr 2015.“ Bremens musikalische Botschafter haben also einen echten Diplomaten beeindruckt.

Nach dem Gespräch mit Bürgermeister Sieling in der Bibliothek des Rathauses führte ein weiterer Termin den Generalkonsul ins Haus der Bürgerschaft – zu einem Gespräch mit Parlamentspräsident Christian Weber. Das argentinische Generalkonsulat hat seinen Sitz in Hamburg und ist zuständig für die Länder Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

Gagelmann bei Liebermann

Vom Fußball zum Tennis – der frühere Bremer Bundesliga-Schiedsrichter Peter Gagelmann hat gestern die Liebermann-Sport-Ausstellung in der Bremer Kunsthalle besucht. Kuratorin Dorothee Hansen verlieht ihm am Ende des Rundgangs einen „Liebermann-Finisher-Pokal“. Baden, Tennis, Reiten und Boxen sind die Themenbereiche der Schau mit dem Titel „Vom Freizeitvergnügen zum modernen Sport“. Gagelmann, ganz Schiedsrichter: „Ganz klar, die Kunsthalle Bremen spielt in der ersten Liga mit. Die Liebermann-Ausstellung ist also ein unbestreitbares Tor!“

Am Dienstag, 20. Dezember, wird Gagelmann, Vorstandsmitglied der Sportstiftung Bremen, schon wieder in der Kunsthalle erwartet – zur Fördermittel-Vergabe an Bremer Sporttalente. Man freue sich sehr, die Fördermittel in der Kunsthalle zu übergeben, weil „die aktuelle Ausstellung eine perfekte Anknüpfung an den Sport liefert“, sagte Gagelmann.