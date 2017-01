Die Wirkung der Farbe

„Mein Kunst-Stück“ mit Ulrike Brockmanns Acrylbild „20.11/10“

Ulrike Brockmann vor „20.11/10"

Bremen - Von Ilka Langkowski. „20.11/10“ heißt Ulrike Brockmanns Bild, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Weder ein Titel noch eine gegenständliche Assoziation sollen von der reinen Farbwirkung ablenken.

Das 2010 gemalte Acrylbild „20.11/10“ ist beispielhaft für die Idee, die hinter Ulrike Brockmanns Werken steht. Denn Brockmann beschäftigt sich intensiv mit Farben und deren Wirkung. Ihr strenger Verzicht auf jede gegenständliche Andeutung hat seinen Grund. „Sobald auch nur Flecken auf der obersten Farbfläche sind, denken wir prompt an Wolken“, erläutert die Künstlerin. Dabei sollen ihre Farbflächen für sich stehen und Wirken, wie einzelne Klänge in der Musik.

Der Betrachter des Bildes soll nur den Farbklang auf sich wirken lassen, ohne zu denken. „Sobald Menschen anfangen zu denken, sind sie wieder ganz bei sich und der Austausch mit dem Bild wird unterbrochen“, erklärt die Künstlerin.

Immer wieder stößt Brockmann auf neue Farbideen. Sie findet sie beispielsweise unterwegs ein Ding, das sie innerlich berührt. In der Umwelt zeigten die Farbflächen sich allerdings immer nur so groß wie der zugehörige Gegenstand. Steht etwa ein roter Plastikeimer vor einer grauen Wand, fängt diese Farbkommunikation an, Brockmann zu beschäftigen. Im Atelier sucht sie nach der optimalen Farbqualität und Gewichtung. „Während des Schaffungsprozesses können sich Farben und Flächen völlig verselbstständigen“, sagt sie.

Mit ihrem Bruder, einem Physiker, startete sie das Projekt „Sortiertes Sehen“. Sie entwickelten eine Software, die alle Farbwerte aus einem Foto erkennt und als Farbbalken sortiert. So entstanden aus fotografierten Blumen farbige Barcodes. Auch ein Gemälde des alten Meisters Lucas Cranach wurde mit dieser Methode zum Farbbalken-Bild. Einige Betrachter hätten die Farbeigenschaften mühelos dem richtigen Bild des Klassikers zugeordnet, erzählt die Bremerin.

Das Malen war für Brockmann schon als Kind eine Möglichkeit, mit der Welt Verbindung aufzunehmen und zu reflektieren. Vor Ausstellungen ist die Intensität der Atelierarbeit groß. „Dann bin ich auch nicht mehr ansprechbar“, sagt Brockmann und lacht. Die größte Herausforderung bestehe darin, genug Geld zu verdienen und alles, vom Handwerklichen über die Buchhaltung bis zur Pflege der Internetseite, selbst zu machen.

Kunst liefert eine Ebene, auf der man sich ohne sofortigen Nutzwert berühren lassen kann, meint Brockmann. Kunst dient der Reflexion, weil der Künstler dem Betrachter einen anderen Blick eröffnet. Außerdem bilde sie ein Gegengewicht in einer Zeit, in der schnelle Reaktionen und Bewertungen gefordert sind. Die Kunst erfordere dagegen eine ruhige Betrachtung, um wahrgenommen zu werden. Diese Haltung, etwas erst einmal wirken zu lassen, wünscht sich Brockmann auch in zwischenmenschlichen Begegnungen.

Zu den Künstlern, die für Brockmann besonders bedeutend sind, zählen die Bremer Malerin Katja Blum und Miro Zahra. An Blum gefällt Brockmann die große Ernsthaftigkeit, mit der sie ihren Fragestellungen nachgeht. Bei Zahra beeindruckt sie, wie sensibel, konsequent und couragiert diese mit Farbe umgeht. „Als ich ihre Originale sah, hat mich das umgehauen“, sagt Brockmann.

Wenn Brockmann jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge ein Farbbild posthum an Mary Dali. Die US-amerikanische feministische Philosophin hatte eine spannende Theorie entworfen über das Vordergründige, das wir wahrnehmen, und das, was im Hintergrund wirkt. „Über diese Themen hätte ich mich gerne aus künstlerischer Sicht ausgetauscht.“