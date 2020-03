Wirkung durch Widersprüche

Kein Zufall und immer eine Botschaft: Sascha Bläsi verarbeitet in seiner Kunst Geschehen von aktueller Relevanz – so auch im Bild „No Fear“. Foto: KOLLER

Bremen - Von Steffen Koller. Gemeinhin heißt es, Kunst komme von Können. Mag sein. Doch in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ stellen wir Ihnen heute jemanden vor, dessen kreative Ergebnisse „quasi vom Nichtskönnen“ kommen. So jedenfalls sagt es Sascha Bläsi (37), der mit seinem Bild und der darin enthaltenen Botschaft kaum besser zum aktuellen Zeitgeist passen könnte. Der Titel: „No Fear“, zu Deutsch: „Keine Angst“.

Sascha Bläsi erinnert sich noch genau an den Kunstunterricht zurück. Während sich seine Mitschüler eine Eins mit Sternchen für ihre Bilder abholten, stand in seinem Notenbuch meist eine Fünf – zumindest in der Praxis. Anders der theoretische Teil, in dem der heute 37-Jährige meist ein „gut“ oder „sehr gut“ verbuchen konnte.

„Zeichnen oder malen konnte ich noch nie, und dennoch wollte ich mich künstlerisch ausdrücken“, beschreibt er seinen Antrieb, sich trotz der vermeintlichen Talentfreiheit in die bunte Welt der „Street Art“ zu stürzen. Seit etwa 2015 hat sich der hauptberufliche Bildungsbegleiter dieser Kunstform verschrieben. Viel mehr als Schablone, Spraydose, Skalpell und einige Hilfsmittel braucht er dafür nicht – und wie im Fall von „No Fear“ etwas Muskelkraft.

Die Maße des 2016 entstandenen Werks – 70 Zentimeter mal 60 Zentimeter – sind zwar überschaubar, das Gewicht hingegen stellt so manchen Dübel auf die Probe. Mit etwa zehn Kilo ist die Betonplatte eines der schwersten Kunstwerke des 37-Jährigen.

Und sein Lieblingsstück, dessen Wirkung gerade durch das Spiel mit Widersprüchen lebe. Zu sehen sind Militärflugzeuge am tiefroten Himmel. Sie werfen Bomben ab – doch ankommen werden sie nicht. Denn ihnen steht diese in schwarz-weiß gehaltene Frau mit offenem Haar gegenüber. Sie trägt einen Insektenkescher, läuft den Bomben entgegen.

„Sie handelt aktiv“, ergänzt Bläsi. „Sie agiert, statt zu reagieren.“ Bezogen auf Zeiten, die von Corona-Angst, Flüchtlingskrise und aufflammendem Rechtsextremismus in Deutschland geprägt seien, soll Bläsis Werk Folgendes zum Ausdruck bringen: „Um etwas zu bewirken, muss man handeln, sich belesen, sich informieren und mit den Dingen auseinandersetzen – nicht blind handeln.“

Für „No Fear“ fertigte Bläsi zunächst ein Holzbrett mit einem Aluminiumrahmen. Im zweiten Schritt brachte er im Rahmen eine Gitterbewährung an und goss dann Beton ins Gitternetz. Mit Spachteltechnik und Schablonen folgte anschließend der farbenfrohe Part.

Für seine Werke nimmt Bläsi bereits existierende Fotos, bearbeitet sie in Teilen nach und schneidet diese mit einem Skalpell aus. Nun kommt die Spraydose zum Einsatz. Einzelne Schablonen werden aufgelegt, dann gesprüht, aufgelegt, gesprüht – und so weiter. „Das Sprayen“, sagt Bläsi, „dauert vielleicht zwei, drei Minuten. Die Schablonen benötigen am meisten Zeit.“ Etwa 14 Stunden arbeitete der 37-Jährige an „No Fear“ – sein Atelier liegt in einem alten Bremer Luftschutzbunker.

Dort findet Bläsi die nötige Ruhe, um sich seinen Werken zu widmen. Dort verarbeitet er die Ideen, die aus er aus unterschiedlichsten Bereichen sammelt. Aus Träumen, aus Gesprächen oder aus aktuellen Ereignissen ziehe er dabei seine Inspiration – und aus künstlerischen Vorbildern wie Pablo Picasso, Andy Warhol und Jackson Pollock. Letzteren bewundere er sehr, weil der Mitbegründer des „Action Painting“ bewiesen habe, dass „Kunst so viel sein kann“.

„Die Idee stand bei Pollock immer im Vordergrund, das finde ich cool“, sagt Bläsi. Pollock habe gezeigt, dass Kunst nicht von Können kommen müsse, sondern dass „Durchhaltevermögen und Anstrengungsbereitschaft“ primär für die Entstehung von Kunst seien.