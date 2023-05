A270 wird zur Baustelle: Sperrungen und Engpässe bis Ende 2024 geplant

Von: Marvin Köhnken

Die Autobahn 270 ist sanierungsbedürftig und soll bis Ende 2024 erneuert werden. (Archivbild) © Carmen Jaspersen/dpa

Die A270 wird bis Ende 2024 und insgesamt rund 17 Monate zur Baustelle. Die Sanierung der Autobahn von und nach Bremen-Vegesack startet Anfang April.

Bremen-Nord – 21 Kilometer, 10,5 davon in Richtung Vegesack und Farge, 10,5 wieder zurück, umfasst die geplante Baustelle im kompletten Verlauf der Autobahn 270. Sprich: Zwischen dem Beginn der Autobahn an der A27 in Ihlpohl und dem Ende der Autobahn in Bremen-Rönnebeck. Der geplante Start der Arbeiten ist am Samstag, 1. April 2023.

Baustelle A270: Sanierung der Autobahn von und nach Bremen-Vegesack startet Anfang April

Alle Angaben der Autobahn GmbH des Bundes sind reine Planungsdaten. Darauf weist ein Sprecher hin. Bislang stehe nur fest, dass ab Dienstag, 4. April 2023, bis voraussichtlich Samstag, 29. April 2023, vorbereitende Arbeiten auf der Autobahn 270 auf der Richtungsfahrbahn zur A27 durchgeführt werden. Dazu werde der Hauptfahrstreifen der Richtungsfahrbahn zur A27 punktuell gesperrt. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Nach dem Abschluss aller Maßnahmen – laut Plan soll diese im Dezember 2024 erfolgen – wird die in die Jahre gekommene Autobahn 270 nicht so leicht wiederzuerkennen sein. Neben einer Erneuerung der Fahrbahn stehen die Sanierung der Brücken, die Erneuerung der Leitplanken sowieso natürlich dem Auftragen der Fahrbahnmarkierungen auf dem Plan. Insgesamt soll das Projekt 39 Millionen Euro kosten, teilte die Autobahn GmbH des Bundes als Vertreterin der Deutschen Bundesrepublik mit.

Arbeiten in Richtung Vegesack/Farge (geplant) : 1. April 2023 bis 9. Dezember 2023

: 1. April 2023 bis 9. Dezember 2023 Arbeiten in Richtung A27/Ihlpohl (geplant): 1. Mai 2024 bis 14. Dezember 2024

Während der Baumaßnahmen ist die A270 zeitweise verengt. In beiden Phasen stehen dann jeweils zwei Fahrstreifen auf einer Richtungsfahrbahn zur Verfügung, die Kapazität der Strecke ist somit ungefähr halbiert. Zudem werden die Rampen der Anschlussstellen erneuert, sodass es im Verlauf der Baustelle je nach Baufortschritt mitunter nicht möglich sein wird, die A270 zu verlassen oder auf die Autobahn rauf zu fahren. Wann welche Zu- und Abfahrten wann gesperrt sind, lasse sich vor Beginn der Bauarbeiten noch nicht sagen, so der Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes.

Teilweise – im vorderen Bereich von der A27 kommend – wird die Fahrbahn der Autobahn 270 komplett erneuert, ab Kilometer 4,5 müssen nur die Asphaltdeck- und die Asphaltbinderschicht erneuert werden. Die bestehende Tragschicht sowie die Verfestigung der Autobahn bleiben dort nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes erhalten.