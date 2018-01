Prozess um Tod eines jungen Syrers: Zeuge fehlt unentschuldigt

Bremen - Von Steffen Koller. Der Prozess um den gewaltsamen Tod eines 15-jährigen syrischen Flüchtlings wurde jetzt fortgesetzt und endete mit einer Enttäuschung für die Kammer. Ein für Montag geladener Zeuge erschien ohne Entschuldigung nicht vor dem Landgericht, vor dem sich seit Mitte vergangenen Jahres drei Männer wegen gemeinschaftlichen Totschlags verantworten müssen. Neben einem Ordnungsgeld müsse der Zeuge die Kosten des Prozesstages tragen – und „das wird teuer“, sagte Gerichtssprecher Nicolai Sauer.

Dabei könne der junge Mann eine wichtige Rolle in der Beweisaufnahme spielen, hieß es aus Kreisen der Nebenklagevertreter und Verteidiger der Angeklagten. Er soll sich zusammen mit anderen Personen in jenem türkischen Café an der Lüssumer Heide in Blumenthal aufgehalten haben, in dem in der Silvesternacht 2016/2017 der damals 15 Jahre alte Odai K. durch Tritte und Schläge so schwer verletzt wurde, dass er wenig später im Krankenhaus starb.

Laut Staatsanwaltschaft waren es die drei Angeklagten Hayat G. (35), dessen jüngerer Bruder Hayrettin G. (24) und der gemeinsame Neffe Sipan G. (16), die nach einem vorangegangen Streit Odai K. bis in das Café verfolgten und dort unter anderem mit einer Whisky-Flasche tödlich verletzten.

„Wir wissen nicht, wo er sich aufhält“

Nun also sollte ein weiterer mutmaßlicher Augenzeuge der Tat aussagen. Doch der Zeuge kam nicht. Trotz mehrerer Anrufe der Vorsitzenden Richterin beim Zeugen wollte dieser weder seinen aktuellen Aufenthaltsort preisgeben noch Gründe für sein Fehlen nennen. „Ich habe es mit strengen Worten probiert und habe dem Zeugen klar gemacht, dass er die Kosten des Prozesstages tragen muss. Doch eine polizeiliche Vorführung ist schlicht nicht möglich. Wir wissen nicht, wo er sich aufhält“, sagte die Vorsitzende Richterin. „Äußerst misslich“ sei die Situation, fügte sie hinzu, schließlich „müssen wir ja mal vorankommen“.

Was für das Gericht „misslich“ ist, kann für den Zeugen nun richtig ins Geld gehen. Neben einem von der Staatsanwaltschaft verhängten Bußgeld von 150 Euro (ersatzweise zwei Tage Ordnungshaft) muss der Mann, da sein Fehlen zur Unterbrechung des Verhandlungstages führte, die anfallenden Kosten aller Prozessbeteiligten tragen. Allein für die drei Pflichtverteidiger der Angeklagten fallen pro Rechtsanwalt und Verhandlungstag mehr als 300 Euro an. Diese Gebühr ergebe sich aus dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), sagte Gerichtssprecher Nicolai Sauer.

Fortsetzung für den 30. Januar geplant

Auch die Kosten für psychiatrische Sachverständigen, Jugendgerichtshilfe und die drei Nebenklagevertreter werden dem Mann auferlegt. Konkrete Kosten seien aufgrund der variierenden Dienstausfallshöhen der beiden Schöffen, die ebenfalls addiert werden müssten, nicht zu nennen, so Sauer. Aber: „Das wird vierstellig. Das wird teuer“, ist sich Sauer sicher.

Der Zeuge ist nun für den Dienstag, 30. Januar, geladen. Dann soll der Prozess, für den weitere 27 Verhandlungstage angesetzt sind, fortgesetzt werden.