Bremen: CDU stellt ihr Regierungsprogramm vor

Von: Jörg Esser

Wiebke Winter und Frank Imhoff präsentierten am Freitag den Entwurf des CDU-Regierungsprogamms zur Bürgerschaftswahl. © CDU

Noten ab der dritten Klasse, mehr Quereinsteiger als Lehrkräfte und eine Straßenbahnverlegung in die Martinistraße. Die Bremer CDU hat am Freitag ihr Regierungsprogramm vorgestellt.

Bremen – Die CDU will bei der Bürgerschaftswahl am 14. Mai wie vor vier Jahren stärkste Partei werden. „Wir wollen so stark werden, dass keiner an uns vorbeikommt und ich Bürgermeister werde“, sagt Spitzenkandidat Frank Imhoff, der Bürgerschaftspäsident.

Und so stellte der 54-jährige Landwirt am Freitag gemeinsam mit Wiebke Winter (26, Listenplatz zwei) und Parteichef Carsten Meyer-Heder (61, Spitzenkandidat 2019) ganz selbstbewusst der Presse das „Regierungsprogramm zur Bürgerschaftswahl“ vor. Der Entwurf ist 121 Seiten stark und wurde von einem Team aus neun jungen Abgeordneten und Deputierten („keiner älter als 41“) ausgearbeitet. Auf einem Landesparteitag am 9. März soll das Regierungsprogramm verabschiedet werden. Und nicht nur das: „Wir wollen mit dem Programm den Grundstein für die nächsten 20 Jahre legen“, sagt Winter.

Hinein in die Inhalte: Vernetzung ist ein Stichwort, das häufig fällt. Die Generationen sollen vernetzt werden, die Ressorts, Wirtschaft und Klima, Sicherheit und Lebensqualität. „Wir müssen heute mehr denn je die Dinge im Zusammenhang sehen“, sagt Meyer-Heder. „Wir dürfen nicht in Silos denken“, sekundiert Winter.

Imhoff umreißt Schwerpunktthemen des Wahlprogramms. „Bildung ist die Grundlage, der Schlüssel für alles“, sagt er. Die Bildungspolitik sei ein Kernthema, mit dem die CDU punkten will, weil „die Sozialdemokraten keine Antworten auf den Bildungsnotstand haben.“ Sprachförderung vor dem Schuleinstieg soll es geben, Noten ab der dritten Klasse. Und die maroden Schulgebäude sollen schneller saniert werden. Auch das Thema Innere Sicherheit spielt eine Hauptrolle. „Die Situation am Hauptbahnhof ist unwürdig“, sagt der Spitzenkandidat. „Es reicht nicht, alle paar Wochen etwas anzukündigen“, gibt es einen Sietenhieb für SPD-Innensenator Ulrich Mäurer. Ein Drogenkonsum- und Alkoholverbot auf dem Bahnhofsvorplatz will die CDU umsetzen. Und die Zielzahl für die Polizei erhöhen – auf 3000 Kräfte in Bremen. „Wir wollen einen starken Rechtsstaat.“

Dann ist da noch die (Innen-)Stadtentwicklung. Die CDU will die Straßenbahn in die Martinistraße verlegen, den Domshof zu einem „erlebbaren Platz“ umgestalten, Büroräume in der City zu Wohnungen umbauen. Die große Achsen in Richtung Innenstadt müssten staufrei bleiben: „Die Niedersachsen dürfen ihr Geld gerne in Bremen ausgeben.“

„Immer neue Studien statt Entscheidungen“

Beim rot-grün-roten Senat vermisst Imhoff das Streben, entscheiden zu wollen. „Da werden lieber immer neue Studien eingeholt.“ Meyer-Heder ergänzt: „Wir wollen Dinge verändern.“ Er setzt auf Pragmatismus statt ideologischem Aktionismus.