„Wir werden das rocken": Bovenschulte führt SPD Bremen in Wahlkampf

SPD und Grüne küren in Bremen ihre Spitzenkandidaten zur Bürgerschaftswahl 2023. Bei der SPD ist alles klar: Bürgermeister Andreas Bovenschulte soll es machen.

Bremen – Neun Monate vor der Bürgerschaftswahlen 2023 in Bremen legen die größten Regierungsparteien SPD und Grüne bei Parteitagen am Samstag ihre Spitzenkandidaten fest. Für die Sozialdemokraten trat am Samstagmorgen Bürgermeister Andreas Bovenschulte zur Wahl an, um die Regierungsmacht im Rathaus Bremen zu verteidigen. Bündnis 90/Die Grünen wollen Umweltsenatorin Maike Schaefer an die Spitze ihrer Wahlliste setzen.

Am Mittag stand dann auch zumindest bei der SPD ein erstes Ergebnis fest: Die SPD in Bremen hat Bürgermeister Andreas Bovenschulte mit überwältigender Mehrheit zum Spitzenkandidaten für die Bürgerschaftswahl im Mai 2023 bestimmt. Er erhielt nach Parteiangaben 99,2 Prozent der Stimmen der Delegierten, was 123 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme entspricht. Von den Grünen lag bis zum Mittag noch kein Ergebnis vor.

Die Bremer SPD bekommt noch weitere prominente Unterstützung im Wahlkampf: Werder-Bremen-Präsident Dr. Hubertus Hess-Grunewald tritt im Mai 2023 ebenfalls für die SPD bei den Bremer Bürgerschaftswahlen an.

Bovenschulte (57) führt seit 2019 eine Koalition von SPD, Grünen und Linke im kleinsten Bundesland. Die nächste Bürgerschaftswahl in Bremen soll am 14. Mai 2023 stattfinden. Bovenschulte dankte für den Vertrauensbeweis. „Gemeinsam werden wir das rocken“, sagte er.

Nach ihrer Wahlschlappe 2019 will die SPD in Bremen bei der kommenden Bürgerschaftswahl 2023 wieder stärkste Partei werden. Dieses Ziel gab Bürgermeister Andreas Bovenschulte bei dem Landesparteitag vor. „Ich will, dass unsere Partei in Bremen und Bremerhaven wieder die stärkste politische Kraft wird“, sagte er.

Bei der Bürgerschaftswahl 2019 war die SPD im kleinsten Bundesland mit 24,5 Prozent erstmals hinter der CDU (26,7 Prozent) gelandet. Sie hielt sich aber durch ein Bündnis mit Grünen und Linken an der Regierung. Bovenschulte lobte die Zusammenarbeit im Senat, der das Bundesland gut durch die Corona-Krise gebracht habe.

In der aktuellen Energiepreiskrise forderte Bovenschulte einen Deckel auf die Preise für Gas und Strom. „Die Preissteigerungen müssen endlich unter Kontrolle gebracht werden.“

Für die Landesmitgliederversammlung der Grünen hat der Landesvorstand einen Leitantrag vorbereitet, der Erfolge in der Klima- und Umweltpolitik herausstellt. Diese werden der Umweltsenatorin Maike Schaefer zugeschrieben, die deshalb erneut Spitzenkandidatin werden soll.

Bis auf die AfD ist damit die Riege der Spitzenkandidaten und -Kandidatinnen für die Wahl 2023 komplett. Für die CDU unternimmt Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff den Versuch, erstmals die Regierung in Bremen zu übernehmen. Frank Imhoff tritt zur Bürgerschaftswahl 2023 im Duo mit Youngster Wiebke Winter an, die bei der vergangenen Bundestagswahl den Sprung nach Berlin nur knapp verpasste.

Die Linke hat beschlossen, Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt auf Platz eins und Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard auf Platz zwei der Liste zu setzen. Bei der FDP soll der Landesvorsitzende Thore Schäck die Wahlliste anführen. Alle Nominierungen müssen noch auf offiziellen Listenparteitagen bestätigt werden.