Jubiläumstreffen im Übersee-Museum: Erinnerung an Afrika-Durchquerung 1968

Drei junge Männer auf Reise

+ © Kuzaj Gerd Füllgrabe an der Afrika-Karte des Übersee-Museums. Vor 50 Jahren ist er mit Bernhard Buttjer und Hubert Höflich im VW „Bulli“ quer durch Afrika gefahren – ein Abenteuer, das bis in die Gegenwart nachwirkt. © Kuzaj

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Trans-Afrika“ stand in großen Buchstaben an einem VW-Bus mit Auricher Kennzeichen, mit dem drei junge Männer 1968 eine ausgesprochen abenteuerliche Reise gemacht haben: Sie fuhren quer durch Afrika, bis runter in den Süden. Am Mittwoch trafen sie sich an einem passenden Ort wieder, um den 50. Jahrestag ihrer Reise zu feiern – in der Afrika-Abteilung des Bremer Übersee-Museums.