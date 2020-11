„Wir vermissen den großen Aufschrei“

Bremen – Streifenwagen angezündet, Brandsatz vors Revier gelegt, polizeifeindliche Parolen an Fassade gesprüht. Die Meldungen ähneln sich, aber sie reißen nicht ab. Seit Monaten hat Bremen mit polizeifeindlichen Straftaten und Anschlägen mit mutmaßlich linkextremistischem Hintergrund zu kämpfen. Beobachter fragen sich, wie das angehen kann.

„Heute sind es leere Streifenwagen, morgen sitzt vielleicht jemand drin“, formuliert Lüder Fasche, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), eine Befürchtung. Im Juni erst hatten Unbekannte die Fensterscheiben der GdP-Geschäftsstelle an der Bürgermeister-Smidt-Straße eingeschlagen und gegenüber die Parole „Polizei nicht reformierbar“ an eine Wand gesprüht.

Ein Vorfall von vielen. Weitere Beispiele: Unbekannte zünden auf dem Areal des Reviers Schwachhausen zwei Einsatzwagen und den Haupteingang an (Juli 2019). Ein Brandsatz setzt den Eingang des Steintor-Reviers in Flammen (Januar 2020). Etwa 20 polizeifeindliche Parolen landen an der Fassade des Alten Gymnasiums (September). Ein Gullydeckel wird durch die Türscheibe des Reviers Findorff geworfen (Oktober). Rote Farbschmierereien finden sich am früheren Polizeihaus (Oktober). Vor dem Polizeikommissariat Mitte brennt ein Streifenwagen (Oktober).

Linksextreme Taten schwierig zu verfolgen

Wieder ein Fall für die „Ermittlungsgruppe Feuer“. Sie wurde im vergangenen Jahr „nach einer Häufung von Brandstiftungen mit überwiegend linkspolitischer Motivation zum Nachteil von staatlichen Einrichtungen und Immobilienfirmen eingerichtet“, so Polizeisprecher Nils Matthiesen. „Im engen Austausch mit anderen Sicherheitsbehörden, unter anderem dem Bundeskriminalamt, werden hier fallübergreifend und strukturbezogen Ermittlungen, Analysen und Auswertungen beim Staatsschutz erfasst und gebündelt.“

Aber die Verfolgung der Taten gestaltet sich schwierig. In den Fällen Schwachhausen und Steintor, die einen Sachschaden von mehr als 100 000 Euro zur Folge hatten, setzte die Staatsanwaltschaft im Oktober eine Belohnung von insgesamt 8 000 Euro aus. Die Ermittler fahnden mit Videoaufnahmen, die zeigen, wie die Täter sich unter einem Regenschirm verbargen. Doch: „Durch die ausgelobte Belohnung ist noch kein entscheidender Hinweis eingegangen“, so Polizeisprecher Matthiesen.

Möglich, dass das – auch – etwas mit dem politischen Klima in Bremen zu tun hat. Straftaten aus dem linksextremen Lager werden gern mit der Aura einer gewissen Harmlosigkeit versehen. Die Hausbesetzerinnen aus dem früheren Einrichtungshaus Deters an der Lahnstraße (Neustadt) konnten sich kaum gegen Vertreter von Grünen und Linken wehren, die unbedingt mit ihnen sprechen wollten – dabei lehnt mindestens ein Teil der Besetzerinnen den Staat, dessen Institutionen (und damit auch Vertreter dieser Institutionen) radikal ab.

CDU beklagt „wachsendes Problem mit Linksextremismus“ in Bremen

„Unsere Stadt hat ein wachsendes Problem mit Linksextremismus“, sagt der CDU-Abgeordnete Marco Lübke. „Die Anschläge auf Polizeifahrzeuge und -wachen, zu denen sich die Szene bekennt, häufen sich. Und wenn wir uns den jüngsten Fall in der Innenstadt ansehen, zeugt er davon, dass die Brandstifter kaum Angst davor haben, entdeckt zu werden oder gar Konsequenzen fürchten. Das ist auch kein Wunder, wenn sich Abgeordnete und damit gewählte Volksvertreter positiv und billigend zu strafrechtlichen Tatbeständen wie einer Hausbesetzung äußern.“

Gewerkschaft der Polizei sieht „gewissen Bonus für Links-Straftaten“ in Bremen

GdP-Chef Fasse sieht es ähnlich: „Ich habe das Gefühl, dass Links-Straftaten in Bremen einen gewissen Bonus haben.“ Und: „Die GdP vermisst den großen Aufschrei in der Politik.“ In der Tat hat es lange gedauert, bis etwas Deutliches vom Senat kam. Nach dem Brandanschlag auf den Streifenwagen vor dem Kommissariat Mitte sagte Innensenator Ulrich Mäurer (SPD): „Brandanschläge sind keine politischen Botschaften, sondern stumpfe und feige Taten.“ Und: „Der gesamte Senat steht hinter der Polizei.“ Der rot-grün-rote Senat insgesamt verurteilte „Angriffe auf Sicherheitsbehörden aufs Schärfste“.

Am Freitag, 30. Oktober, folgte eine gemeinsame Erklärung der Parteispitzen von SPD, Grünen und Linken. „Seit Monaten nehmen wir in der Stadt eine Verrohung der politischen Auseinandersetzungen wahr“, heißt es da. Das sei „eine Form des Diskurses, die wir nicht teilen und die wir nicht tolerieren“. Und: „Anschläge gegen Polizeifahrzeuge und Polizeiwachen nehmen wir nicht hin. Sachbeschädigung, Brandstiftung, Übergriffe gegen Personen und Einrichtungen sind kein legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung, sondern Straftaten.“

Auszusprechen, dass es um Straftaten aus dem linksextremistischen Lager geht – dazu mochten die Parteivorsitzenden sich nicht durchringen. Die GdP hätte sich klarere Worte gewünscht. Fasse: „Die Distanzierung ist uns nicht deutlich genug.“