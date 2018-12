„Wir verkaufen Illusionen“

Bremerhaven - Von Frank Jaursch. Der Bremer knallt lieber als der Bayer. So jedenfalls lässt sich eine Aussage von Richard Eickel, Geschäftsführer von Comet Feuerwerk, zusammenfassen. Wie in jedem Jahr hat das Bremerhavener Unternehmen, mit rund 35 Prozent Marktanteil bundesweit die Nummer zwei, kurz vor dem Jahreswechsel die neuen Trends im Bereich des Feuerwerks präsentiert.

Das Wachstumssegment ist dabei der Bereich des Verbundfeuerwerks: Mehrere Batterien sind auf einem Brett sozusagen in Reihe geschaltet. Heißt im Klartext: Einmal zünden und dann bis zu zwei Minuten Farbspektakel am Himmel. Mehr als 1 800 Gramm Explosivmasse schickt so ein Ungetüm in den Himmel. Das beeindruckt. Ist bequem. Und kostet: Bis zu 200 Euro kann der Kunde für eines dieser High-End-Feuerwerke ausgeben. Mittlerweile wird zum Jahreswechsel jeder dritte Euro für das Verbund- und Batteriefeuerwerk ausgegeben, schätzt Comet-Vertriebsleiter Andreas Reimer.

Die Klassiker aber bleiben mit einer gleichbleibend großen Nachfrage die Raketen und die Böller. Für viele Familien ist das Komplettsortiment nach wie vor der beliebteste Artikel: Raketen für Papa, Knallerbsen für den Nachwuchs, dazu ein paar Wunderkerzen und China-Böller – da findet jeder was für sich. Richard Eickel weist mit einem Schmunzeln auf die regionalen Unterschiede hin: So werden die klassischen Knaller im Norden Deutschlands deutlich mehr nachgefragt als im Süden – dort wird hingegen noch mehr Wert auf optische Effekte gelegt.

Eickel sieht sein Unternehmen auch in diesem Jahr „gut aufgestellt“. Der Umsatz dürfte mit 75 Millionen Euro etwa auf Vorjahresniveau liegen. Die Comet-Artikel wird man von Donnerstag, 27. Dezember, an unter anderem in Edeka- und Netto-Märkten finden, bei Marktkauf, Rossmann und Metro. Um das rein logistisch zu bewältigen, schieben die 200 Mitarbeiter in der Hauptsaison seit Wochen Sonderschichten. 40 000 Sendungen gehen, individuell gepackt, seit Anfang Dezember auf den Weg.

Rund 1 000 Container der in China gefertigten Ware kommen im Logistikzentrum in Bremerhaven an. „Und da passiert immer was Besonderes“, weiß Eickel. So wie in diesem Jahr: Ein Schiff mit elf Containern brauchte unerwartet lange auf seinem Weg aus Fernost, lässt noch immer auf sich warten. „Das kommt jetzt am 23. Dezember an.“ Am Morgen des 27. Dezember soll die Ware bei Comet gelandet sein, am selben Nachmittag will Eickel sie schon bei seinen Kunden haben. Hochdruck-Arbeit, die sein muss. Denn was nicht an den drei Verkaufstagen im Einzelhandel ist, bleibt liegen. „Uns geht’s wie mit dem Weihnachtsbaum im Januar.“

Um die vergängliche Farbenpracht immer noch ein bisschen spektakulärer zu machen, lassen sich die Feuerwerker in jedem Jahr etwas Neues einfallen. „Neue Farben fallen uns kaum noch ein“, kalauert Eickel.

Doch die Kombination und Präsentation lässt noch Raum für erstaunliche Entwicklungen. Ein Schwerpunkt in diesem Jahr liegt bei der Fächerung der Effekte: Die Anordnung der Pappröhren bei einem Systemfeuerwerk sorgt dafür, dass sich am Himmel etwa ein Scheibenwischer-Effekt erzielen lässt. Andere Bombetten sind so aufgebaut, dass ein „Umbrella“-Effekt erzielt wird – also ein bunter Regenschirm am Nachthimmel aufzuleuchten scheint. „Wir verkaufen Illusionen“, sagt Eickel.

Auch im Zeitalter der optischen Reizüberflutung scheint dieses jahrhundertealte Spektakel für viele nichts von seiner Faszination eingebüßt zu haben. Feuerwerk funktioniert nur am Himmel – nicht am Bildschirm. Dennoch geht auch Comet aus Bremerhaven den Weg ins digitale Zeitalter: Ein Feuerwerks-Konfigurator soll dem Kunden die Möglichkeit geben, sein Feuerwerk nach eigenen Vorlieben zusammenzustellen und die dafür notwendigen Artikel per Whatsapp zu bestellen. Eine erste Version soll noch in diesem Jahr online gehen.