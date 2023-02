„Wir sind stolz darauf“: Sparkasse Bremen mit 50 Millionen Euro Überschuss

Von: Thomas Kuzaj

Blauer Himmel und Sonnenschein über der Zentrale der Bremer Sparkasse im Technologiepark an der Uni. © Kuzaj

Bremen – „Auf einem soliden stabilen Kurs“ sieht Vorstandschef Dr. Tim Nesemann die Bremer Sparkasse, die das Geschäftsjahr 2022 mit einem Überschuss nach Steuern in Höhe von 50 Millionen Euro abgeschlossen hat. Im Vorjahr waren es 48,4 Millionen Euro gewesen. „Wir sind sehr stolz darauf“, so Nesemann am Dienstag.

Schließlich sei das Ergebnis trotz „unruhiger Rahmenbedingungen“ – Nachwirkungen der Corona-Pandemie, Energiekrise, steigende Zinsen, Krieg – erwirtschaftet worden. Der Bremer Sparkasse aber sei es gelungen, die Risikovorsorge um 24,4 Millionen Euro erhöhen und die Kernkapitalquote um 0,7 Prozentpunkte (auf jetzt 13,6 Prozent) zu steigern.

„Ergebnisse in dieser Größenordnung werden auch in den nächsten Jahren benötigt“, so Nesemann – benötigt, um Menschen und Unternehmen weiterhin mit Krediten zu versorgen. Denn Kreditvergaben seien auch mit weiter steigenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen verbunden. Das Volumen des Kundenkreditgeschäfts ist leicht von 10,56 Milliarden Euro (2021) auf 10,66 Milliarden Euro (2022) gestiegen. Die Bilanzsumme liegt bei gut 15 Milliarden Euro; 2021 sind es 15,2 Milliarden Euro gewesen.

Digitalisierung und persönliche Präsenz

Zum Kundengeschäft gehört auch der Spagat aus zunehmender Digitalisierung und persönlicher sowie stationärer Präsenz. Acht ihrer „Stadtteilfilialen“ hat die Sparkasse inzwischen in Betrieb genommen. Sie sind nicht allein fürs Bankgeschäft gedacht, sondern auch als Veranstaltungsort und Treffpunkt im Ortsteil. Zwei weitere dieser Filialen – Findorff und Gröpelingen – sind in Arbeit. Drei werden geplant: Vegesack, Hemelingen, Osterholz. Der Vorstand würde damit gerne schneller vorankommen, berichtet Nesemann, doch mancherorts mangele es an geeigneten Räumen für das Konzept.

Der Vorstand der Sparkasse Bremen – von links gesehen: Klaus Windheuser, Pranjal Kothari, Vorstandschef Tim Nesemann, Thomas Fürst. © Kuzaj

An Bedeutung gewinne zudem der „Beyond-Banking“-Bereich – Themen also, die über das eigentliche Bankgeschäft hinausgehen. Bei Privatleuten kann das die Vermittlung einer Versicherung sein, bei Geschäftskunden aus dem Mittelstand Beratung und Unterstützung auf Feldern wie Digitalisierung, Cyber-Sicherheit, neue Formen der Arbeitsorganisation („New Work“).

1.000 Konten für Flüchtlinge aus der Ukraine

Bei den Privat- und Geschäftsgirokonten gab es 2022 im Saldo einen Zuwachs von etwa 1.700 Geschäftskonten und knapp 9.000 Privatgirokonten. Etwa 1.000 Konten seien für Flüchtlinge aus der Ukraine eröffnet worden, so Nesemann. „Stark nachgefragt“ würden weiterhin die digitalen Angebote. So sei die Zahl der Nutzer im Online-Banking bis Ende 2022 noch einmal um etwa 18.000 auf nunmehr insgesamt fast 207.000 gestiegen (2021: plus 15.000). Der Trend, Finanzdienstleistungen „schnell und einfach digital abzuwickeln“, habe sich „weiter verfestigt“.

Gleichwohl sind auch noch bürokratische Anforderungen zu erfüllen. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) aus dem Jahr 2021 müssen Kunden von Banken explizit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (kurz: AGB) zustimmen. 90 Prozent der Sparkassen-Kunden haben dies bereits gemacht, so Vorstandsmitglied Thomas Fürst. Zehn Prozent noch nicht. Aber man habe sich entschlossen, den Kunden nicht zu kündigen – es sei ja möglich, dass die AGB-Anschreiben etwa aufgrund sprachlicher Barrieren nicht verstanden worden sind. Andere Kunden – Obdachlose zum Beispiel – seien unter Umständen schwer zu erreichen. Die Sparkasse wolle zunächst versuchen, die nötigen Zustimmungen beim nächsten Kundenkontakt einzuholen, hieß es am Dienstag in der Zentrale im Bremer Technologiepark.

Dort arbeiten etwa 600 der insgesamt 1.157 Sparkassen-Beschäftigten, zu denen 84 Auszubildende gehören. Die Mitarbeiterzahl hatte 2021 bei 1.112 gelegen, ist also gewachsen. Probleme, Stellen zu besetzen, sieht die Sparkasse nicht. Vorstandschef Nesemann: „Wir erhalten eine Vielzahl von Initiativbewerbungen.“