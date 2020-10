Bremen – Die Gastronomen sehen sich an den Pranger gestellt. Und das zu Unrecht. „Wir sind nicht das Problem, sondern Teil der Lösung“, ist auf einem Plakat der Bremer Gastro-Gemeinschaft (BGG) zu lesen, das am Baustellenzaun vor dem Haus der Bürgerschaft hängt.

Die BGG hat zur Demo gegen den Corona-November-Lockdown auf den Marktplatz aufgerufen. Diverse Wirte und damit diverse Restaurants, Clubs und Lokale sind vertreten – das „Luv“, das „Meisenfrei“, die „Alexander von Humboldt“ und „Seekamps Gasthaus“ aus Hemelingen, um nur einige zu nennen. „Der Stachel sitzt tief“, sagt Thorsten Lieder, BGG-Geschäftsführer. „Die Hotspots liegen woanders.“

Bremer Gastronomen protestieren: Freizeitbereich lahmgelegt

Auch Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) ist dabei und verteidigt die scharfen Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern, die den Freizeitbereich komplett lahmlegen. Kinos, Fitnessstudios, Theater, Spielhallen, Kneipen, Bars, Restaurants, Schwimmbäder müssen ab Montag und dann den ganzen November schließen. „Ich kann Ihren Ärger verstehen“, sagt Bovenschulte zu der Gastronomen, „aber ich glaube, dass wir richtig entschieden haben.“ Der Bürgermeister verweist auf den sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen und die exponentiellen Steigerungsraten. Ohne die beschlossenen Beschränkungen würde die Entwicklung unausweichlich zur Überlastung des Gesundheitswesens führen. Und das müsse verhindert werden.

Bremer Gastronomen protestieren: „Geld muss schnell fließen“

Bovenschulte verweist auf die Entschädigungsregelung, wonach den Betrieben 75 Prozent des Umsatzes aus dem November 2019 als „Nothilfe“ gezahlt werden solle. „Das rettet uns über den Monat“, sagt Lieder. Aber das Geld müsse schnell und unbürokratisch fließen. „900 Seiten Fragebögen auszufüllen, das geht nicht mehr.“ BGG-Vorsitzender Oliver Trey von der „Schlachthof-Kneipe“ ergänzt, die November-Lösung komme den Wirten entgegen. Womöglich fließe mehr Geld in die Kassen als bei einem Weiterbetrieb in der aktuellen Corona-Situation mit verängstigten Gästen.

Doch die Gastronomen zittern vor einer Fortsetzung des Lockdowns im Dezember. Das werde die Branche vernichten, fürchtet Lieder. Eine Schließung im Dezember würden 30 bis 40 Gastro-Unternehmen nicht überleben, sagt Nathalie Rübsteck, Hauptgeschäftsführerin des Bremer Ablegers des Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), zu Radio Bremen. Der Lockdown sei eine „große Katastrophe“.

Bremer Gastronomen protestieren - FDP: Ansteckungsrate zu Hause höher

Die Bremer FDP-Fraktionschefin Lencke Wischhusen sagt: „Restaurants zu schließen und damit die Menschen zu Hause zu kasernieren, ist der falsche Ansatz.“ Schließlich sei gerade im häuslichen Umfeld die Ansteckungsrate am höchsten.

Die Ärztekammer Bremen bezeichnet die Beschlüsse zur Eindämmung der Pandemie als angemessen. Bereits jetzt müssten sich Kliniken aus der Notfallversorgung zeitweise abmelden, weil sie überlastet seien oder auch selber mit Infektionsausbrüchen umgehen müssen, sagt Dr. Heidrun Gitter, Präsidentin der Kammer.

Offen bleiben sollen Kitas und Schulen. „Aufgrund der hohen sozialen Folgekosten im Verhältnis zu den nur sehr geringen Effekten auf eine Bremsung der Epidemie sind pauschale Schul- und Kitaschließungen als Instrument zur Bekämpfung der Pandemie zwingend auszuschließen“ – heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD), dem Landesverband der Kinder- und Jugendärzte, dem Zentralelternbeirat und der Zentralelternvertretung Bremens. Die Lehrergewerkschaft GEW hat derweil der Senatorin eine Petition mit 1 300 Unterschriften überreicht. Darin wird Halbgruppen-Unterricht statt normalem Regelbetrieb in den Schulen gefordert.

Vom Lockdown verschont bleiben auch die Gottesdienste. Er sei dankbar, dass jetzt die Kirchen offengehalten werden, sagt der Bremer Propst Bernhard Stecker. Gerade in schweren Zeiten wolle die Kirche tatkräftig Menschen in Not unterstützen und seelsorglich begleiten.

Bremen und Corona: 210 neue Fälle

Das Gesundheitsressort hat am Donnerstagabend für das Land Bremen 210 neue Corona-Fälle gemeldet, davon 199 in der Stadt Bremen – der Inzidenzwert stieg hier auf fast 180 (genau: 179,5), in Bremerhaven liegt er bei 54,5. Die Zahl der bestätigten Fälle seit Ausbruch der Pandemie im März stieg damit auf 5 104 (Stadt Bremen: 4 708). 3 259 (+97) Menschen gelten inzwischen als genesen. Ein weiterer Mensch starb mit dem Virus, und zwar in der Stadt Bremen. Insgesamt verzeichnet die Behörde bislang 71 Todesfälle mit Corona.

Aktuell sind den Behörden 1 774 Covid-19-Infizierte bekannt, davon allein 1 677 in der Stadt Bremen.

In Kliniken des Landes Bremen liegen zur Zeit 121 Corona-Patienten (davon 17 aus dem Umland). 21 dieser Patienten werden auf Intensivstationen versorgt. Elf der intensivmedizinisch behandelten Menschen müssen nach Angaben des Gesundheitsressorts beatmet werden. In der vergangenen Woche wurden knapp 15 000 Corona-Tests durchgeführt, das waren täglich etwa 2 130. Im Frühjahr waren es zunächst rund 400. gn