Nach Brand von Pariser Kathedrale Notre-Dame: Wie der Dom gegen Feuer bestehen soll

Bremen - Von Steffen Koller. Wahrzeichen, Touristenattraktion, Herberge für unzählige Kulturschätze: Genau wie die Kathedrale Notre-Dame in Paris hat auch der Bremer St.-Petri-Dom einen Dachstuhl aus Holz. Ein Feuer wie in der französischen Hauptstadt hätte auch hier verheerende Folgen. Doch der Kirchenbau sei gut geschützt, sagt Hermann Eibach, Mitglied im Bauherrenkollegium der Bremischen Evangelischen Kirche.

In den vergangenen Monaten wurde laut Eibach „mit großem Aufwand“ die Brandschutzanlage im gesamten Gebäude auf den neusten Stand gebracht. Heißt: Rund 100 Brandmelder sind im Gebäude verbaut geworden. Besonders im aus massivem Eichenholz bestehenden Dachfirst, der Mittel- und Nordschiff des Gebäudes verbindet, wurden etwa 20 neue Geräte installiert. „Der ganze Dom ist verkabelt“, so Eibach.

Für den Fall, dass es tatsächlich einmal brennen sollte, wurden für die Feuerwehren verschiedene Hilfsmittel an und im Gebäude verbaut. Ein Tresor an der Außenfassade beinhalte einen Generalschlüssel, mit dem Einsatzkräfte freien Zugang zum Dom haben. Auf einer Anzeigentafel können die Brandbekämpfer genau ablesen, welcher Melder ausgelöst hat.

+ Hydranten für den Ernstfall stehen rund um den Bremer Dom verteilt. Zudem führen Wasserleitungen bis hoch in alle vier Türme. © KOLLER Jeder Melder hat eine bestimmte Kennnummer, und diese wiederum findet sich auf einer sogenannten Laufkarte wieder. Dieses Vorgehen soll ermöglichen, dass Feuerwehrleute möglichst schnell an den ganz konkreten Brandherd kommen. „Wir sind da auf dem neusten Stand“, sagt Eibach. Weil Wasserleitungen mittlerweile auch bis in die Dachgaube des Doms führen, sei eine Brandbekämpfung auch hier möglich. „Wir sind gut geschützt“, meint das Mitglied des Bauherrenkollegiums.

Da Eibachs Erfahrung nach die meisten Brände durch Kurzschlüsse und Kabelbrände ausgelöst werden, habe man zudem die sogenannte Setzeranlage der großen Sauer-Orgel eine neue Elektronik verpasst. Diese sei nun „besonders geschützt“.

+ Orientierung ist wichtig. Deshalb sind verschiedene Schilder an der Außenfassade angebracht. © KOLLER Der Bremer Dom wurde seit seiner Erbauung durch mehrere Bränden beschädigt. 1041 und 1483 brannte das Gebäude, im Jahr 1656 fing der Nordturm nach einem Blitzeinschlag Feuer. Sollte heutzutage ein Brand ausbrechen, wäre die Feuerwehr gut vorbereitet, sagt Sprecher Andreas Desczka. „Ich gehe davon aus, dass das Gebäude entsprechend der Vorschriften sicher ist.“ In enger Abstimmung mehrerer Behörden und der Feuerwehr würden für „Gebäude besonderer Art und Nutzung“, zu denen auch Krankenhäuser, Schulen und Theater gehören, besondere Standards festgelegt und in regelmäßigen Abständen begutachtet, so Desczka.

Trotz aller Maßnahmen könne niemand einen hundertprozentigen Schutz gewährleisten. „Es gibt immer Murphys Gesetz.“ Wie bei jedem anderen Brand auch, gehen die Einsatzkräfte nach einem bestimmten Muster vor: schnell eingreifen, Ausbreitung des Feuers verhindern, Schaden begrenzen. Riegelstellung nennen Feuerwehrleute dieses Vorgehen.

Wie in der Pariser Kathedrale Notre-Dame lagern auch im Bremer Dom unzählige Kulturgüter von unschätzbarem Wert, so unter anderem Steinplastiken aus dem 11. Jahrhundert, Figurenreihen aus dem 13. Jahrhundert, Gemälde und Bronzegüsse. Im Ernstfall könne die Feuerwehr darauf aber keine Rücksicht nehmen, sagt Desczka. „Menschenleben stehen immer an erster Stelle“, so die Prämisse.