„Wir müssen sofort handeln“

Bremen - Von Ralf Sussek. Die nächste Baustelle auf der A 1: Zwischen dem Bremer Kreuz und der Abfahrt Mahndorf/Uphusen wird die Brücke über die Bahngleise und den Geh- und Radweg „ertüchtigt“, wie es so schön offiziell-technisch heißt. Beginn der Arbeiten ist am Sonnabend um 9 Uhr. Ärgerlich, aber „dringend notwendig“, wie Martin Stellmann vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV) erklärt.

Nach der Rechnungsrichtlinie des Bundes werden alle älteren Brücken nachgerechnet – „seit Jahren“, so Stellmann. Allein in Bremen sind das mehr als 600, die das ASV verwaltet. Die Bauwerke mit dem meisten Verkehr werden zuerst überpüft, die Stephanibrücke zum Beispiel, und eben auch die Brücke „In den Ellern“. „Seit zwei Jahren haben wir daran gearbeitet“, so Stellmann. Kommen die ASV-Ingenieure zum Ergebnis, dass die sogenannte Ziellast überschritten wird, „muss sofort gehandelt werden“. Für das Stahl-Beton-Bauwerk in Mahndorf heißt das: Der alte Beton unter dem Asphalt muss raus, der neue Beton – 110 Kubikmeter – rein und mittels 5 220 Stahlankern mit dem alten Konstruktionsbeton der Brücke verbunden werden. So werden 1 200 Quadratmeter quasi auf links gedreht.

Zunächst sollen bis 27. Mai vorbereitende Arbeiten für die Herstellung der Mittelstreifenüberfahrten ausgeführt werden. Dazu werden die linken Fahrstreifen gesperrt. Danach beginnen die eigentlichen Brückenarbeiten. Dazu werden wechselweise Fahrstreifen gesperrt. Zwei Fahrstreifen je Richtung bleiben erhalten. Begonnen wird mit der Fahrtrichtung Osnabrück, anschließend wird die Brücke in Fahrtrichtung Hamburg saniert. Kostenpunkt: 1,3 Millionen Euro, die der Bund bezahlt. Nach den bisherigen Planungen soll die Baumaßnahme bis Oktober dauern.

Sie überschneidet sich mit den Fahrbahnerneuerungsarbeiten an der A 1 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Ausfahrten Brinkum und Mahndorf, die bis Ende Juli dauern soll (wir berichteten), Ralf Behrend vom Jungen Wirtschaftsrat der Bremer CDU sieht wegen der vielen Baumaßnahmen und der daraus resultierenden Staus den Wirtschaftsstandort gefährdet und fordert ein „umfassendes Verkehrskonzept“ samt „abgestimmter Baustellenkoordination“. Zu Fragen der Sicherheit äußerte er sich dagegen nicht.